"Apagón informático" en AFIP: qué servicios no van a funcionar hoy

Los trabajadores de la AFIP, DGI y Seguridad Social de todo el país volverán a manifestar su rechazo al recorte salarial y a la conducción que viene llevando adelante en el Organismo de la mano de Leandro Cuccioli, de acuerdo a un comunicado dado a conocer por el gremio.

"Luego de la arbitraria e ilegal Disposición 204/2018, con un plan de lucha activo y llevado a cabo en forma masiva en todas las Dependencias, las autoridades han tenido que exteriorizar por sus canales de comunicación la afectación de turnos y de sistemas informáticos, siendo evidente la firmeza de las acciones gremiales establecidas por la Mesa Directiva Nacional junto con las Seccionales de todo el país y llevada a cabo por todos los compañeros", señalan desde AEFIP.

Estas medidas se llevarán a cabo en todo el ámbito de la Seccional gremial: en Córdoba, La Rioja, San Francisco, Cruz del Eje, Villa Dolores y Chilecito.



"Hoy en día la AFIP cuenta con un presupuesto equilibrado, y aun así faltan insumos básicos para el trabajo diario, no hay reglas claras de trabajo y se carece de un rumbo cierto en el ente recaudador más importante del país. El problema evidentemente no somos los trabajadores, es la impericia de la cúpula de turno. Por el bien del Organismo, es hora que Leandro Cuccioli nos escuche", agregaron.



"La próxima semana, continuaremos con las asambleas, con los cortes de atención a los contribuyentes y el quite de colaboración, sumado a las distintas expresiones de rechazo a la política de ajuste del Administrador. El 17 de Septiembre, en la Sede Central de la AFIP, le vamos a demostrar nuevamente a Leandro Cuccioli, la firme convicción que tenemos los trabajadores en la defensa de nuestros derechos y de nuestro Organismo", advierten los gremialistas.

Asi es el afiche que promociona la protesta

La protesta impedirá al público realizar trámites puesto que se paralizarán las tareas que se realizan a través del sistema informático.

Las medidas de fuerza comenzaron a principios del mes pasado cuando por el Boletín Oficial se enteraron que les reducían el Fondo de Jerarquización, un plus salarial que cobran y que representa, en promedio, unos $7.000 por cada empleado.