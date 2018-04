Amenazas, autos rotos y piquetes: así persiguen los taxistas a los chóferes de Uber

Hay un grupo de taxistas que, vinculados a través de una App que hace las veces de handy, se coordinan para atacar y “apretar” a quienes consideran que están trabajando para Uber, la empresa estadounidense que busca acercar autos particulares y usuarios con necesidades de trasladarse.

Este “modus operandi”, que le contó hace poco más de una semana un taxista al periodista y filósofo Tomás Balmaceda un taxista anónimo (pero quedó registrado en un video), incluye vidrios rotos, neumáticos cortados, graffitis en la carrocería e, incluso, bullying virtual.

Ayer me tomé un taxi en la calle, aquí en Buenos Aires. El chofer estaba agitado: "Vengo de perseguir a un UBER que se me escapó". A continuación, parte del diálogo que tuve sobre una suerte de grupo de cazadores de Uber. pic.twitter.com/RtvvdzQS5p — Tomás Balmaceda (@capitanintriga) 14 de abril de 2018

El último caso conocido ocurrió en el barrio de Parque Avellaneda, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, dos automóviles que trabajan como remises fueron vandalizados: le pintaron la palabra “Uber” en rojo sobre su superficie.

Algo similar, pero con mayor alcance mediático, ocurrió el pasado 15 de abril: Oriana Sabatini, actriz y cantante, viajaba en un remis cuando este último fue interceptado por un grupo de taxistas cerca del Congreso. “Le pinchan las ruedas y Oriana, ante la violencia, empieza a ponerse muy nerviosa. El remisero le trataba de mostrar a los taxistas que no era un chofer de Uber, que era un remisero. Pero le seguían golpeando el auto y cuando tuvo un espacio arrancó y golpeó a un taxista. Le habrá pisado el pie, no es que lo pasó por encima. Cuando llegó a la esquina, el semáforo se puso en rojo y las personas que se estaban manifestando corrieron al auto con piedras y explotaron los vidrios", relató oportunamente la madre Sabatini, Catherine Fulop.

A mi me hicieron mierda el auto porque pensaron que era uber, la misma noche hicieron mierda varios autos por el barrio y en la comisaría me dijeron que a varios los cagaron a palos pic.twitter.com/Bkzn0wygHq — 4 de Basto (@4deBasto) 14 de abril de 2018

En este sentido, en enero de este año el Departamento de Estado de los Estados Unidos le hizo una serie de recomendaciones a sus ciudadanos que viajaran a la Argentina. Las mismas incluyen a los taxistas, y mencionan las estafas con billetes falsos, los cobros por encima de la tarifa, y argumentar problemas mecánicos para dejar al pasajero a mitad de camino pero exigirle el pago completo de la tarifa.

La investigación

Es por casos como este que el Ministerio Público Fiscal porteño está investigando varias denuncias a este respecto por daños contra la propiedad privada. De acuerdo al artículo 183 del Código Penal, serán reprimidos con prisión de entre 15 días y un año. “Tenemos causas de ataques de señores taxistas que han vandalizado y producido daños, y nosotros estamos procesando a esos taxistas", señalaron desde el organismo, según Infobae.

"Cuando lo agarran, lo paran, la comisaría ya saben por dónde van… cuando lo embocan, lo detienen la policía y cómo no tienen nada, no tienen seguro y registro profesional, adentro el auto, el registro y el teléfono celular. Y el pasajero que está viajando no se puede ir", le contó el chofer a Balmaceda.

Sin embargo, desde la fiscalía de trata de un delito por privación ilegitima de la libertad. “Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con ellos (los taxistas) y no avalamos ningún tipo de conducta; los procesamos, los imputamos, los llevamos a juicio. No pueden salir a hacer lo que están haciendo porque están cometiendo un delito”, indicaron.

El abogado Sergio Mohadeb, conocido en Twitter como @dzapatillas, indicó ya en 2016 que la modalidad de “arresto ciudadano” es ilegal en la Argentina. Dijo: “El código penal dice que ‘será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años; el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Y que se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a otro de su libertad persona. (…). Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública’".

Además, el pasado martes un grupo de taxistas se reunió cerca de Radio Mitre (AM 790) para protestar contra el programa que conduce Marcelo Longobardi, uno de los más escuchados de la emisora porteña, luego de que la radio pasaría una publicidad de Uber.

Las quejas contra Uber, mientras tanto, han tomado un carácter especial en los últimos días: un grupo de taxistas se juntó frente a la casa del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para quejarse por “las combis y remises ilegales, Uber, Cabify [que, vale aclarar, es legal], Metrobus, bicisendas desmedidas, contenedores de basuras” que les han quitado “el 45% de la demanda del servicio”.

Según indicaron en una nota televisada por Canal 9, la protesta fue organizada por el “Sindicato de taxistas unidos, que nuclean a propietarios de taxi, que reúne a 38.000 trabajadores”. La policía terminó dispersando a los manifestantes y deteniendo a alguno de ellos, que luego liberó por falta de mérito.

El periplo judicial y algunos números

Uber, a pesar de todos los fallos judiciales en contra y estas quejas y protestas, la aplicación sigue operando en el país. De acuerdo a números brindados por la compañía con sede en San Francisco, ya tiene 2,2 millones de usuarios en el país en más de 25 ciudades del país, si bien el servicio solo puede utilizarse en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Las ideas y vueltas judiciales se juegan en varios fueros. La última novedad es de febrero de este año, cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas ordenó el bloqueo del sitio y la aplicación de Uber en todo el territorio nacional.

Por su parte, la empresa apeló. A través de un comunicado, indicó: "La sentencia desoye lo expresamente advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de su relator para libertad de expresión, Edison Lanza, expresó en dos oportunidades que el bloqueo de la página de Uber es ilegal y viola los tratados de derechos humanos suscritos por la República Argentina".