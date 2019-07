Amazon remata todo su catálogo: dos días para comprar a precio "regalado" desde Argentina

Desde hace algunos años que Amazon festeja su aniversario con el llamado "Prime Day", un día de ofertas y promociones.

Aunque la compañía no ha anunciado las fechas exactas del gran evento, como siempre promete descuentos en todas las categorías de productos, rebajas que son casi igual de buenas que las del Black Friday. Se confirmó que será el día será el 15 de julio aunque en rigor de verdad casi nunca dura un día (el año pasado, duró 36 horas e inició el lunes 16 de julio.) y este año se va a extender hasta 48 horas.

La mayoría de los descuentos posiblemente serán para productos y marcas de Amazon, como las bocinas Echo, las tabletas Fire, las cajas de streaming Fire TV, los eReaders Kindle y las cámaras Blink, entre otros.

¿Qué trae Prime?

Se trata de un servicio premium dentro de Amazon. Se contrata desde el sitio Amazon.com de manera fácil y rápida usando una cuenta preexistente en el sitio. El costo es de US$ 12,99 por mes o US$ 119 por año. El servicio ofrece shipping gratuito y descuentos, además de acceso a otros servicios de la plataforma. Específicamente:

Prime Video

El Netflix de Amazon nos ofrece películas y series en streaming. Títulos como Jack Ryan, The Man in the High Castle, El Pueblo. Es la alternativa de Bezos a Netflix.

Prime Music

Incluye más de 2 millones de canciones sin publicidad que puedes escuchar en streaming o bien descargarlas para escucharlas sin conexión. También está disponible la opción de Amazon Music Unlimited, que tiene 50 millones de canciones. Incluye prueba gratuita de 30 días.

Prime Reading

Los amantes de la lectura pueden tener acceso a cientos de eBooks Kindle gratis. Además, el sistema funciona en celular, tablet, PC y, por supuesto, Kindle.

Amazon Photos

Es un servicio de almacenamiento ilimitado para fotos en la nube de Amazon similar a Google Photos. Se pueden hacer copias de seguridad, organizar y compartir fotos desde el celular, tablet o PC. De este modo, es posible tener un archivo de respaldo en la nube.

Como dato a tener en cuenta, se puede pedir la subscripción de Prime y probarlo sin tener que pagar nada. La prueba se puede pedir en el sitio de Amazon y dura 30 días, más que suficiente para aprovechar las ofertas.

Una comparativa de precios durante el Prime Day de 2018

Para aprovechar este tipo de ofertas, es mandatorio ser miembro de Prime por lo que conviene usar la subscripción de prueba para maximiar el uso de este tipo de días de ofertas. Sin embargo, es importante dar de baja la subscripción una vez que se aprovechó el beneficio en caso de no querer usar más el sistema.

Para ahorrar aún más, también se puede aprovechar las ofertas flash. Son agresivas ofertas por tiempo limitado y con unidades limitadas por lo que depende de lo rápido que seas o sino te quedarás sin la oportunidad. En algunas situaciones cuando el producto cuenta con mucha demanda, puede ser cuestión de minutos. Afortunadamente, se puede acceder a una lista de espera que avisa cuando está disponible de nuevo. No olvidar que sólo hay 15 minutos para pagar el producto o sino desaparece del carrito.

¿Qué se puede comprar?

Como se aprecia en la tabla comparativa, los descuentos son bastante agresivos y pueden llegar hasta 70%. Se esperan más de un millón de ofertas especiales en tecnología, indumentaria, juguetes, videojuegos y otras categorías. El famoso termo Stanley, el Kindle, o los Airpods de Apple son algunos de los ítems más demandados en estas fechas.

Algunas de las mejores ofertas son las siguientes:



Motorola Moto G6 por US$170 (ahorra US$70)

El Moto G6 tiene una versión casi de fábrica de Android Oreo y sólida cámara doble trasera. Además se carga rápidamente.

LG Stylo 4 por US$250 (ahorra US$50)

Si bien no es tan avanzado como el Note 9, el Stylo 4 tiene una pantalla de 6.2 pulgadas, una cámara de 13 megapixeles y un lápiz óptico incorporado.

Razer Phone 2 por US$500 (ahorra US$300)

Como uno de los mejores teléfonos de gaming disponibles en la actualidad, el Razer Phone 2 cuenta ahora con un gran descuento. El teléfono es resistente al agua, tiene una brillante pantall 120Hz y tiene carga inalámbrica.

Asus ROG Strix Hero por US$1,000 (ahorra US$250)

Esta laptop Strix tiene una pantalla FHD de 15.6 pulgadas, un chip de octava generación Intel Core i7 CPU y una tarjeta GTX 1050 Ti , 16GB de DDR4 RAM y 128GB SSD además de 1TB FireCuda SSHD.

Alienware m17 por US$1,800 (ahorra US$200)

Este es un buen precio para la no tan buena m17, configurada con el Intel Core i7-8750H CPU y la tarjeta Nvidia GeForce RTX 2070 Max Q.

TCL 55S425 con Roku TV de 55 pulgadas por US$330 (ahorra US$20)

Un gran TV para quienes quieran iniciarse en el mundo de las smart TV. Si bien no es de las que tiene todas las funciones y la mejor calidad, el precio es realmente imbatible.

Si bien esta es una pequeña muestra, dentro de la página de Amazon se publicará la información y se podrá filtrar por categoría para ver en lujo de detalle muchas más ofertas.

¿Cómo se compra desde Argentina?

Se pueden usar las ofertas desde la Argentina a través de la reglamentación del sistema Puerta a Puerta (que maneja el Correo). La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de US$ 25, a 12 envíos de US$ 50 cada uno en el mismo período.

Por otro lado, la cara “B” de los pedidos, el sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx), no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.

Para algunos usuarios esto supone una limitación, tanto por los tiempos de entrega (que pueden ascender hasta los 30 días y siempre hay que tener en cuenta las particularidades de la logística nacional).

Pero hay alternativas. Se trata de emprendedores locales que ayudan a hacer los trámites y financiar los costos. Es una buena alternativa, acaso más costosa, para desligarse pero asegurarse que los paquetes llegan.

Uno de ellos es ATuCasa. Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto.

La plataforma, asimismo, también ofrece un panel de control donde el usuario puede ver el estado de su paquete, fotos y otros datos útiles como el peso y la fecha de entrega en destino. Aquí detallamos el funcionamiento de la plataforma en 2018.

Además, la empres argentina va a ofrecer cupones de hasta 30% de descuento en el valor de la entra logística del producto por el Prime Day. Los cupones se van a repartir en las cuentas de Facebook e Instagram de la empresa.

El otro es Grabr, a plataforma, que está disponible para iOS y Android, que funciona conectando compradores y viajeros.

Quienes hagan sus compras a través de Grabr, no tendrán necesidad de ser miembros de Amazon Prime, sino que los viajeros serán quienes se encarguen de conseguir los productos mientras duren los días de descuento. Pedir por esta plataforma no es díficil:

Bastas con entrar en Amazon USA el 15 y 16 de julio para ver todas las ofertas de Prime Day. Luego, hay que copiar el link del producto en oferta de Amazon y pegarlo en Grabr.io.

Ahora, se clickea en aceptar la oferta de un “Viajero Prime” lo antes posible para que el viajero tenga tiempo suficiente para comprar el producto durante el Prime Day. Por último, se recibe el producto en Argentina.

La forma de pago se puede aprovechar para contrarrestar las constantes e imprevisibles subas del dólar, ya que se puede hacer el pago en pesos y hasta en 12 cuotas con tarjetas locales, con una tasa de conversión de dólares a pesos conveniente y con intereses accesibles.

También se sumó la opción de pago en efectivo (lo que permite asegurarse la cotización del dólar del día de la compra) a través de Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express.