Amazon en Argentina: podés trabajar desde tu casa y ganar $ 713.000

Durante la pandemia se volvieron aún más buscados los puestos de tecnología. Dada la presión para apurar los procesos digitales, las empresas cada vez más necesitan perfiles técnicos que permitan generar una infraestructura correcta para ventas por e-commerce y atención a distancia, entre otras cuestiones necesarias para la "nueva normalidad" generada por la pandemia.

Amazon experimentó un aumento en las ventas online durante la pandemia de COVID-19, ya que los usuarios recurrieron a las compras en línea mientras llevan adelante las medidas de aislamiento y distanciamiento social. La compañía está buscando empleados y se puede trabajar desde casa y desde cualquier país. La mayoría de los puestos son full-time. Los trabajos son 100% remotos y podés trabajar desde Argentina.

Lo que más busca Amazon actualmente son perfiles IT. Sin embargo, también hay empleos en puestos como servicio al cliente, recursos humanos, diseño, marketing, relaciones públicas y comunicaciones, entre otros. Un empleado virtual de la compañía cobra entre US$ 16 y US$ 22.

Cómo checkear los empleos disponibles

Debemos entrar a la página de Amazon Jobs. Luego, clickear el menú de la izquierda y elegir “Locations”.

Debemos buscar “Virtual Locations” y elegir esa locación.

Las dos categorías con más puestos de trabajo disponibles son “arquitectos en soluciones” y “ventas, publicidad y manejo de cuentas”. Amazon aclara en cada búsqueda laboral que da igualdad de oportunidades a todos sus empleados. No importa si tenés una discapacidad, si sos veterano de guerra ni tu orientación sexual.

Cuáles son los trabajos más pedidos en Amazon

Arquitecto de Amazon Web Services (AWS)

Servicio al cliente en portugués

Ingeniero y desarrollador de software

Ingeniero Front-End

Consultor de ciberseguridad

Arquitecto Blockchain

Data Science

Si uno consigue trabajo en Amazon por US$ 16 al día y trabaja ocho horas, al mes ganaría $496 mil. Por US$ 22 la hora, al mes ganaría $713 mil a dólar oficial. Según la encuesta de sueldos de tecnología Sysarmy, a nivel tecnología, los sueldos más altos son para quienes dominan herramientas como Amazon Web Services, Kubernetes, Docker y Heroku, mientras que a nivel desarrollo hay un marcado aumento en los sueldos de quienes programan apps para celulares Apple y Android.