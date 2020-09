Amazon busca 26 argentinos para trabajar desde casa: cuánto paga y qué posiciones quiere cubrir

Este miércoles comenzó el evento virtual, gratuito e interactivo de Amazon llamado ‘Career Day’. La compañía sale a cazar talento “independientemente de su nivel de experiencia, campo profesional o antecedentes, y si está interesado en trabajar en Amazon o en otro lugar”. Se abrieron 33 mil puestos IT y corporativos.

Hay dos grandes focos de búsquedas de trabajo en Amazon, su perfil de LinkedIn y su micrositio Amazon Jobs. La compañía está buscando empleados y se puede trabajar desde casa y desde cualquier país. La mayoría de los puestos son full-time. Los trabajos son 100% remotos y podés trabajar desde Argentina. Amazon busca desarrolladores, arquitectos de Amazon Web Services (AWS), consultores de seguridad, arquitectos en nube, arquitectos SAP, entre otros.

We're a company of pioneers. It's our job to make bold bets, and we get our energy from inventing on behalf of customers. Success is measured against the possible, not the probable. For today's pioneers, that's exactly why there's no place on Earth they'd rather build than Amazon.