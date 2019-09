Amazon Prime Video llega a la Argentina: cuánto sale y qué podés ver

La operadora Movistar golpeó el tablero. La firma confirmó que brindará el servicio de streaming Amazon Prime Video en su plataforma de video OTT Movistar Play en la Argentina a partir de septiembre.

El servicio de streaming de Amazon Prime Video, uno de los rivales directos de Netflix a nivel mundial, ya estaba disponible desde la Argentina, pero los usuarios debían pagar en dólares para poder suscribirse.

Con el arribo del servicio a Movistar, los usuarios interesados en contar con esta plataforma de streaming ahora podrán “pesificar” este consumo y pagarlo con su factura de telefonía celular.

En principio, el servicio será gratis los tres primeros meses y luego pasará a $85 mensuales para finalmente congelarse en $ 169 por mes después de los primeros nueve meses de servicio. Como ocurre con otros servicios de streaming similares que ya operan en el país, la opción será verlo multiplataforma y se podrá observar en la televisión a través de un dispositivo tipo chromecast o en smart tv a través de la app nativa de Movistar Play.

La empresa, una unidad de negocios de Amazon que facturó 1700 millones de dólares en 2018 en el mundo, también juega con el contenido original como su par de Los Gatos, California. Entre el contenido destacable, se podrán ver Instinto; El Juego de las Llaves; y El Corazón de Sergio Ramos, todos ellos en español. Pero también series populares como Tom Clancy’s Jack Ryan, Homecoming –protagonizada por Julia Roberts-, The Boys, The Grand Tour, y The Marvelous Mrs. Maisel.

Entre el contenido infantil se destacan títulos como Kung Fu Panda: Paws of Destiny, Pete The Cat, Just Add Magic, y Little Big Awesome.

Netflix, el rival a vencer

Con este nuevo servicio, la operadora competirá de forma directa con el gigante Netflix, HBO Go, Apple TV Plus, y Disney+.

No obstante, en la Argentina, por una cuestión de penetración en el mercado, el gran rival será Netiflix.

Actualmente, el plan básico, que permite acceso a la plataforma Netflix desde una pantalla con calidad de definición estándar, se ubica en torno a los $ 179 mensuales. El abono estándar -que incluye dos pantallas a la vez con alta definción (HD)- cuesta $269 mensuales. En tanto, el plan Premium -que incluye cuatro pantallas a la vez y definición Ultra HD- posee un valor de $ 369 por mes.

En este sentido, el precio final de Amazon Prime Video será competitivo pero, dicen desde Movistar Play sottovoce, con la ventaja de tenerlo pesificado.

Hasta ahora, si un usuario argentino pretendía contar con los servicios de Amazon Prime Video debía desembolsar US$ 5,99 más impuestos por mes.