Alerta: pagó su hotel 100% en pesos y le quisieron cobrar la diferencia en dólares

El descanso esperado puede complicarse un poco en determinadas circunstancias. Sobretodo en estos tiempos, en los cuáles a partir de la fuerte devaluación que sufrió el peso respecto al dólar estadounidense, muchas veces los precios se modifican y cambian de forma abrupta de un día a otro.

Ahora ¿qué pasa cuando el pago ya fue hecho (pago por débito o crédito) por determinado monto y al arribar al lugar se pide una nueva cifra a raíz de la devaluación del dólar?

Algo de esto ocurrió con un caso que se hizo viral en Twitter en el cual la usuaria Elena Paoloni denunció a Hostal Confluencia, ubicado en Mendoza, porque al llegar al lugar contó que le quisieron actualizar el precio por el avance del dólar.

Su novio reservó el hotel con un mes de anticipación y pagó mediante Ualá, un nuevo sistema de pago vía Booking, una de las plataformas de búsqueda de hospedaje más famoso del planeta.

“Mi novio sacó un hotel en Mendoza en pesos por un fin de semana. Pagó con débito el total del importe. Le escribieron para decirle que como el dólar subió tiene que pagar la diferencia. Hostal Confluencia, divina gente, muy honesta”, remarcó en un tuit. Y de inmediato recibió el apoyo de muchos otros usuarios de la red de microblogging.

Cambio oficial al día de pago. Pagué con débito. Cortala, ya está, sos chorro, todo bien. Ya cancelé y listo. Y podés alquilarle a otro. Piola. https://t.co/3csXzCtFBe — �� Elena Paoloni �� (@elenapaoloni) 15 de septiembre de 2018

A raíz de la repercusión, desde el Hostal Confluencia le respondieron: “Estimada, las páginas muestran las tarifas en la moneda que usted le pida. Debería leer muy bien las condiciones antes de hacer una reserva. Le dejo un print de pantalla de una reserva (a modo de ejemplo) hecha en un motor de reserva”.

La reserva se había efectuado a través de Booking que, en estos casos, funciona como “intermediario” entre el turista y el hotel.

La página de Booking muestra precios en pesos argentinos, pero en realidad son cifras estimativas al momento de la cotización del dólar y, por tal motivo, los valores en moneda local varían de acuerdo al valor de la moneda estadounidense.

Desde el Hostal Confluencia detallaron que Booking solo avisa la existencia de una reserva y luego el hotel se encarga de cobrarle al huésped cuando la persona arriba al lugar. Asimismo, pidieron a otros posibles clientes que lean la letra chica de cada contrato.

Pruebas de la "mentira." Ahi va la captura en el próximo tuit. https://t.co/qbmSUYW1R4 — �� Elena Paoloni �� (@elenapaoloni) 15 de septiembre de 2018

Por su parte, la usuaria cerró la disputa con otro tuit en el que resaltó: “No me interesa discutir. Ya pagué, ya cancelé, Booking me devuelve la plata. Devuelve. Porque me debitó. Sigan culpando al consumidor y tildándolo de ignorante. Gracias a todos por bancar”.

No me interesa discutir. Ya pagué, ya cancelé, booking me devuelve la plata. Devuelve. Porque me debitó. Sigan culpando al consumidor y tildandolo de ignorante. Gracias a todos por bancar. — �� Elena Paoloni �� (@elenapaoloni) 15 de septiembre de 2018

En diálogo con Infotechnology, desde Booking.com explicaron que no se hace ningún cobro a los clientes que acceden a la página o aplicación para hacer una reserva. "Es la propiedad (hotel, departamento, casa, etc) la que cobra directamente al cliente una vez que él/ella se quede en la propiedad. Por último, son las propiedades las que tienen 100% control de sus tarifas, métodos de pago y políticas de cancelación que escogen publicar en la web y app", detallaron.

¿Qué hacer ante un caso similar?

En diálogo con Infotechnology, Sergio Mohadeb, abogado y dueño de la cuenta Derecho en Zapatillas (@dzapatillas), explicó que “los contratos en dólares son válidos en este tipo de plataformas, siempre y cuando no se aclare lo contrario”. “En principio, al haber libertad de precios, existe oferta y también demanda. Lo que no se puede hacer es cambiar la plata establecida. Si el pago es en pesos, es en pesos y si es en dólares, en dólares. Eso tiene que estar definido”, agregó.

El letrado reconoció que “puede que en algunos casos haya cambios de precios post-pago, pero siempre y cuando eso esté establecido en un contrato que se aceptó de mutuo acuerdo”.

“Lo que habría que tener bien en claro en estos casos es cómo funciona el circuito de fondos entre el hotel y el intermediario (Booking, en el caso de Elena). El hotel puede decirte que el precio se congela cuando recibe el dinero. Pero hay que ver el circuito interno del dinero y cuando lo recibe. Asimismo, la reserva puede no congelar el precio, salvo que el contrato lo aclare. Lo importante es que los usuarios estén seguros de tener un comprobante y un recibo del dinero por parte del lugar donde vayan a hospedarse. El pago tiene efecto liberatorio, salvo que se aclare que es un pago a cuenta o parcial”, añadió.

Además, el interesado también debe chequear siempre que no existan “tasas e impuestos provinciales que no están establecidos en los contratos”. “Hay provincia que tienen el paquete por Turismo, que están por afuera de cualquier contrato”, explicó Gustavo Pérez, otro abogado consultado.

“En teoría y en principio, si se realiza el pago de un servicio en un pago y no existe ninguna cláusula que establezca la posibilidad de aplicación de algún tipo de tasa o impuesto, no se puede volver a cobrar ningún tipo de importe porque uno ya hizo el pago, no es que fue simplemente una seña”, añadió.

Pérez diferenció “dejar una seña” de “pagar el monto total”: “Una cosa es señar, que puede no tomar el congelamiento del precio, pero si se pagó el total, no se puede pagar una diferencia sobre el precio convenido. Porque el usuario ya pagó, más allá de que después el dólar siga subiendo frente al peso”, detalló.

“En el caso de que no existan estas cláusulas de impuesto provinciales o impuestos se puede iniciar una demanda de mediación en Defensa del Consumidor o, en una instancia avanzada, un juicio, con el demandante llevando todas las de ganar”, completó.

CA CARLOS ALTEA