"Ahorro hormiga": el negocio de 3 argentinos para ganarle a la inflación

La capacidad de ahorro de los argentinos está a la baja. Un estudio del Banco Mundial encontró que el 70% de los argentinos no tenía capacidad de ahorro en el 2017 y el 62% dijo que no tenía forma de conseguir dinero si se presentaba alguna eventualidad o emergencia como sería perder el empleo. Aún en los sectores que más ingresos perciben, el nivel de ahorro no llega al 40%. Según la consultora local Taquien, un 76,2% de los argentinos perdió la capacidad de ahorro durante el 2018.

Ante este árido panorama, una nueva fintech local quiere reactivar el ahorro y, además, permitir que se pueda generar un ingreso extra. La fórmula es sencilla: volver a ahorrar como cuando se era niño, incluso de "a puchitos".

A través de una plataforma digital, InVuelto quiere que sus usuarios puedan tener una suerte de "alcancía digital" al alcance de la mano. Usando un email, una contraseña y un DNI se puede generar una cuenta en el servicio. Luego, a través de una conexión con el CBU del usuario, se puede transferir dinero a la plataforma que pasará a ser el ahorro.

Los fondos se transfieren a una cuenta de la fintech, pero a la orden y cuenta del usuario. Como el emprendimiento trabaja con Banco Galicia, los fondos que se suban a la plataforma se invierten "automáticamente en instrumentos muy seguros" que son seleccionados por el equipo de la firma.

Para flexibilizar el ingreso y los ahorros, no hay monto de entrada. Incluso, para las cuentas con fondos no superen los $ 3.500, la cuenta es gratis. Si supera ese monto (y hasta los $25.000) la fintech cobra un fee mensual equivalente a un dólar. Para montos mayores, el costo es de 0,16% mensual sobre el saldo de tu cuenta.

Por ahora, los ahorros están solamente disponibles en pesos.