Ahora se puede pedir cobrar el sueldo 100% dólares en los EE.UU. y es legal: cómo funciona

En la Argentina ya hay profesionales de IT que cobran directamente sus sueldos en dólares en cuentas del exterior. Es un secreto a voces dentro de la industria y, si bien ninguna empresa lo reconoce directamente, varias de ellas lo están haciendo: uno de los unicornios locales paga 30% del salario en dólares en cuenta que algunos de sus empleados tienen en el exterior. Y no es la única empresa: hay por lo menos tres firmas locales que están haciendo algo similar, según pudo comprobar esta publicación.

Hay una serie de factores para motorizar el pago en dólares: por un lado, los aumentos, aunque el sueldo esté atado al dólar oficial, no cubre la inflación y, por el otro, hay que tener en cuenta la competitividad de los sueldos locales con los que se pagan en el exterior. En palabras de un líder de proyecto que prefiere el off: "Cuando veo cuánto cobró en dólares acá pienso en trabajar afuera o directamente irme, por más que para las escalas locales esté cobrando bien".

Así hacen los argentinos para trabajar afuera de manera 100% remota y cobrar en dólares La crisis creó una pérdida masiva de empleos y las personas necesitan ayuda para encontrar trabajo. La tecnología logró conectar a empresas, que están contratando, con la fuerza laboral disponible y talentos. En este contexto, surgieron nuevos sitios para encontrar trabajos 100% remotos .

El objetivo de pagar en dólares es claro: evitar que se vaya el talento y reforzar la competitividad del salario en puestos claves como los distintos desarrolladores de software (Java, Mobile, Python, Rubi, etcétera) así como a aquellas personas que se dedican a la ciencia de datos. "Para tener salarios competitivos, los tenes que ajustar a realidad internacional", comenta Alberto Bethke, CEO y socio fundador de Olivia, una consultora argentina en Transformación Organizacional. "Más allá de lo legal, desde los puntos de vista éticos y morales, es correcto lo que hacen" las empresas que pagan salarios directamente en el exterior del país.

Un vocero en off de una desarrolladora de software local que opera en varios países dice que se le está complicando conseguir programadores -tiene todo el tiempo más de 50 búsquedas abiertas- porque él decidió no pagar de esta manera porque se complica cuando "se entera toda la estuctura" que "el arreglo es para pocos". Si bien algunas grandes lo hacen, reconoce, es mucho más fácil para las chicas, las empresas de 10 o 20 personas.

Mirá también Uber "ganó la guerra": ahora lo usan los taxis y les pagan hasta $ 10.000 por confiar Desde hoy, los taxistas en el AMBA ya pueden tomar viajes a través de la aplicación de Uber. Como parte del lanzamiento, tanto los choferes como los pasajeros recibirán premios y bonificaciones. El sistema estaba en modo de pruebas desde hace unos meses y ahora funciona para todos.

Una fuente corporativa, también en off, menciona que hay empresas que vienen haciendo algo así desde el año pasado y que es una operación 100% legal en la mayoría de los casos. De hecho, dice: "Algunas personas, que entraron a trabajar el año pasado, recibieron la oferta de cobrar en pesos, pesos 'dolarizados' al oficial o directamente en dólares una parte del sueldo". La única traba, al menos desde lo operativo, es abrir una cuenta en los Estados Unidos u otro país, pero eso ahora no es tan complejo de realizar.

Muchas empresas locales ya pagan sus sueldos "dolarizados" al cambio oficial pero, teniendo en cuenta la brecha cambiaria, esto no es suficiente para aquellos empleados que ocupan las posiciones más requeridas del mercado IT local. "Se esta optando por esta como plus de empresas para retener talento", remarca el tributarista Iván Sasovsky, cofundador del estudio contable S&A. "Esta es la primera vez que sucede de manera tan masiva", refuerza.

300 nuevos puestos y sueldos de $ 100.000: los planes del nuevo hub tecnológico en Argentina En agosto de este año, se dieron una de las tantas fusiones entre empresas tecnológicas, entre la mexicana Kavak y la argentina Checkars . Tenía sentido, ambas estaban enfocadas en revolucionar el mercado de compra-venta de autos usados en sus respectivos países.

Cómo funciona el pago legal en dólares afuera del país

La experta tributarista Jesica Fontana, gerente de Auditoria y Outsourcing de S&A, lo explica paso a paso. En primer lugar señala que, desde lo legal, se basa en que la Ley de Contrato de Trabajo permite el pago en especies del 20% del total del sueldo. No es más alta este porcentaje para proteger los derechos laborales de los empleados. En caso que se quiera pagar la totalidad del sueldo en una cuenta en el exterior en moneda extranjera, la empresa tendrá que pedirle al empleado una nota por escrito que indique este pedido.

Como los pagos de sueldos, de acuerdo a la regulación, tienen que hacerse en una cuenta sueldo dentro de la Argentina, eventualmente el ministerio de Trabajo podría multar a la compañía que lo haga pero Fontana entiende que "es un riesgo menor" dado que hay una nota prestando conformidad y es un beneficio claro para el trabajador. La solución para evitar cualquier riesgo es que ese pago en dólares en el exterior (o en una cuenta local, llegado el caso) no supere el 20% que indica la ley.

Desde el punto de vista impositivo, las remuneraciones en especies, y en particular estos pagos en dolares especificamente "van a tener que ser convertidos al tipo de cambio oficial para ingresar aportes, contribuciones tanto de la Seguridad Social como obra social y ART y las retenciones de cuarta categoria -como ganancias-", explica la tributarista.

Desde la cuestión cambiaria, esta sería una renta que el trabajador esta percibiendo en el exterior, y no una exportacion de servicios, por lo que la regulación del Banco Central respecto a la pesificación de los dólares que ingresan desde afuera. Entualmente, el empleado podría ingresar esas divisas al país a través del "contado con liqui" para obtener una renta mayor que la que sacaría con el cambio oficial.

Finalmente, desde un punto de vista empresarial, lo que hay que tener en cuenta es que la firma tenga dolares disponibles en el exterior, en cuentas propias o gracias a otras empresas del mismo grupo empresario. En el caso de una multinacional, la compañía de afuera le deposita al empleado, y eso general un "pasivo intercompany" para la filial local que luego tendrá que devolver o capitalizar, indica Fontana.

Sueldos anti inflación en Argentina: cómo cobrar en dólar digital y cuántos impuestos se ahorra En medio de la crisis, las empresas argentinas no quieren perder sus talentos y se vuelcan a buscar métodos que hagan de los sueldos algo realmente sustentable y perdurable en el tiempo. La divisa es un bien muy preciado en el país, pero, ante el auge de las criptomonedas y las empresas de esta industria, después de los dólares, ¿qué hay de los pagos en criptomonedas?

Por qué lo mejor es evitar las vías "grises"

Hay una voracidad de información por este tema, cuenta Juan Carlos Cerutti, director de Derecho del Trabajo en Plan A, un estudio dedicado al derecho laboralista. "No es problemático desde el punto d evista laboral pero la empresa tiene que tener quien pueda compensarle el dinero afuera", como explica Jesica Fontana. "Hay algunas compañías que le 'roban' empleados a las argentinas y les ofrecen pagar vía Factura E, pero eso deja al empleado sin coberturas legales o sociales. En ocasiones, empleados argentinos han ganado juicios a empresas que realizan estas prácticas, pero cuando estás frente a 'capitales golondrina', es muy díficil hacerles frente", detalla.

SD Sebastián De Toma