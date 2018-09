Ahora podés recibir en tu casa productos de EE.UU. sin ningún trámite burocrático

Pese a la fuerte devaluación del peso frente al dólar, muchos argentinos buscan formas alternativas para seguir dándose ciertos lujos y no verse sometidos a los problemas de la economía. No obstante, si pueden abonar en pesos y cuotas, mucho mejor.

El sitio de ecommerce TiendaMIA.com, que agrupa los catálogos de Amazon, eBay, y Walmart, anunció que ahora traerá productos desde los Estados Unidos que tengan un valor total de hasta USD 25 –con envío internacional incluido-, que no superen los 2 kilogramos y los entregará, sin costos, extras en el hogar del usuario.

La decisión se encuentra en sintonía con la normativa del Correo Argentino que, desde enero pasado, autoriza ese tipo de envíos. Una vez arribado al país, el paquete tendrá el mismo tratamiento de una encomienda nacional.

¿Cuáles son los beneficios respecto a la oferta de otros sitios similares?

Por un lado, el usuario recibe los paquetes de forma directa en la puerta de su hogar, sin tener que realizar trámites previos ni abonar costos extra. Para que esto suceda sólo deben seleccionar a Correo Argentino como medio de envío.

Otro de los beneficios que facilita aún más el proceso de compra-venta es que el usuario no debe declarar el envío a través de la página de la AFIP.

Desde TiendaMIA resaltaron que existen propuestas de categorías como moda, accesorios, belleza, decoración y electrónica, entre otros, con precios muy convenientes.

Los otros aspectos positivos son que las compras que puede realizar una misma persona son ilimitadas siempre y cuando no se superen los US$ 25 y que al no declarar impuestos en su ingreso, los productos poseen reducciones de hasta 25% en el precio final.

Los modos de pago

El portal TiendaMIA.com, creado por el emprendedor uruguayo Mario Colla en 2014, ofrece la chance de comprar los productos en pesos argentinos y cuotas sin interés, mediante MercadoPago y las tarjetas de crédito tradicionales. La cantidad de cuotas disponibles varía de acuerdo a las distintas promociones de MercadoPago.

Además, para que cualquier persona tenga acceso a comprar el producto que necesita o desea, TiendaMIA arribó a un acuerdo con Nubi, la compañía de Banco Comafi, que en la Argentina oficia como socio local de PayPal, para pagar a través de la cuenta bancaria, vía Paypal, sin necesidad de tener una tarjeta de crédito.

En el transcurso de 2017, TiendaMIA comercializó más de 100.000 productos y ya cuenta con 35 Pickup Center distribuidos en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba para que los usuarios puedan retirar los productos si es que prefieren que no lleguen a su casa.

Para este año, la firma espera que la red llegue a todo el país y alcance los 100 puntos de retiro.

“En el corto plazo, apuntamos a realizar entregas en cinco días, a un precio accesible y razonable para el cliente. La idea es que el usuario pierda el miedo al sistema ‘puerta a puerta’”, remarcó Manuel Gros, Gerente Comercial para América Latina.

TiendaMIA, que realiza más de 4 vuelos semanales, anunció un crecimiento en ventas durante el primer trimestre de año mayor al 100 por ciento, respecto al mismo período de 2017. Para el segundo semestre de 2018, proyectó una facturación superior a los USD 6.000.000.

El 75% de los usuarios que utiliza TiendaMIA nunca viajó a Estados Unidos. Los datos demográficos de compra arrojan que el 63% de los productos que se venden en TiendaMIA.com son comprados por hombres. El Interior demanda un 52%, mientras que CABA un 23% y GBA un 25%. Los segmentos de edad que más compran son de 25 a 34 (36%) y de 35 a 44 años (26%).

Los productos más comprados son repuestos de autos y lanchas; cámaras fotográficas y gadgets electrónicos; tablets, iPads y Laptos; lentes de sol y relojes; afeitadores y depiladoras. Y como dato curioso, productos de Star Wars.

Sobre el emprendedor Colla

A los 7 años comenzó a jugar a que trabajaba con sus padres, en una casa de electrodomésticos, y se ganaba una comisión vendiendo juguetes.

Nueve años después, desarrolló un Software de Contabilidad para empresas, del cuál se vendieron más de 300 copias.

A los 18 formó TECSYS, con más de 100 empleados; y unos años después lanzó Multired, una compañía proveedora de servidores de Internet, con más de 50.000 usuarios y 300 clientes.

Luego fue el turno de crear Zona3000.com, un portal de venta de música, que fue vendido a France Telecom Orange; también Mobidepot.com, un portal de recambio de mobiles y latpots y Gproxy eCommerce Solutions, que luego comercializó a ORACLE NetSuite.

En 2014, a los 46 años, luego de tomarse un tiempo de descanso, lanzó TiendaMIA.com.