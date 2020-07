Ahora comprás afuera y en 30 días te devuelven todos los impuestos: cómo es el tramite

A suerte o verdad. Así puede definirse lo que sucede con el pago a cuenta de derechos de importación que cobra Amazon a quiénes compran en sus versiones europeas desde la Argentina (Amazon.es de España, Amazon.uk del Reino Unido, Amazon.de de Alemania, Amazon.it de Italia y Amazon.fr de Francia). Porque puede suceder que te devuelvan una parte del dinero que pagaste y resulte que adquirir productos afuera sea aún más ventajoso de lo que pensabas. ¿Qué se puede comprar? Smartphones (desde Apple a los “mata iPhone”), notebooks, aspiradoras robot, ropa para bebé, Playstation, entre muchos otros productos. Pero... ¿cómo saber? A continuación, trataremos de poner un poco de luz sobre esta incógnita.

La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado). Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país. El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon le da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico. Por ejemplo, los compradores estuvieron notando que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

¿Cómo comprar?

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

¿Cómo hacer para que me devuelvan los impuestos?

Así explica Amazon la situación: “El pago de los derechos de importación es responsabilidad del importador y se cobra con base en las leyes del país al que se envían los productos. Las regulaciones aduaneras y las tasas de impuestos que se aplican a ciertos productos pueden cambiar entre la fecha en que se estimaron los impuestos y los aranceles y la fecha de importación al país de destino. La tasa de los aranceles o impuestos suele determinarse por la clasificación de un producto, que puede variar según el país o la región”.

Y esto está chequeado. Los expertos de Oportunidades Online (@OporOnlineAr), que encuentran y publican ofertas de Amazon, lo chequearon con varios de quienes utilizan sus links.

Hasta 50 días despues de la compra puede haber un reintegro, pero se está dando mucho antes. �� https://t.co/AnQIjCnBMD — Oportunidades Online (@OporOnlineAr) July 12, 2020

#PMF_OportunidadesOnline



- ¿Me devuelven algo de impuestos?



Es probable, pero no se puede asegurar que asi sea.

Es una de las condiciones del servicio Amazon Global de envíos que utilizamos para hacer las compras. — Oportunidades Online (@OporOnlineAr) June 8, 2020

�� Devolución de parte del depósito de importación, comentamos sobre eso aquí: https://t.co/dmS7QakJeF https://t.co/mX92yXjyN9 — Oportunidades Online (@OporOnlineAr) June 18, 2020

Amazon aclara que si lo que pago el comprador por derechos de importación superó lo que efectivamente cobró la Aduana, la compañía devuelve lo que sobran. Dicen: “Si los derechos de importación reales son inferiores al depósito de derechos de importación que cobramos en tu nombre, te reembolsaremos automáticamente la diferencia al método de pago que utilizaste para ese pedido. Recibirás un aviso por correo electrónico para confirmar el monto del reembolso. Los reembolsos se procesarán a medida que recibamos las facturas del transportista que confirmen los derechos de importación reales”.