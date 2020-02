Advierten por qué "nunca hay que regalarle" un alfajor a un "gringo"

“Sobre gustos no hay nada escrito”, sostiene un refrán que pese a su antigüedad no deja de perder vigencia. Un usuario de Twitter detalló por qué nunca se debe regalarle un alfajor a un gringo (estadounidense) y el posteo rápidamente se hizo viral. Tan grande fue la difusión del mensaje que hasta el propio Hugo Basilotta, el mediático propietario de la empresa Guaymallén, se refirió al episodio.

El usuario Bruno no pudo venir publicó en su cuenta personal (@brunoacanfora) un curioso episodio que le ocurrió cuando le regaló un alfajor Havanna a un estadounidense.

“NUNCA SE LES REGALA UN ALFAJOR Desperdicié un Havanna Blanco en un hijo de puta que lo dejó tirado en el escritorio porque “Oh, it was too sweet” Comen caca bañada en syrup sobre peanut butter todos los días y un alfajor les parece “Muy dulce”, publicó el usuario y consiguió sin quererlo un existoso hilo que consiguió más de 9.200 Retuits y más de 93.800 Me Gusta.

Como suele generar este tipo de publicaciones, muchos otros usuarios se hicieron eco de lo ocurrido y decidieron contar sus propias experiencias.

Otra usuaria de Twitter relató que “en una juntada con gente de todo el mundo” llevó un alfajor Cachafaz y una gringa comió un pedacito y lo dejó tirado. “Por Dios cortáme el pecho con una navaja que me duele menos. Un Cachafaz gasté por alguien que no sabe apreciarlo”, añadió.

Un alemán es el protagonista de la siguiente anécdota. “Me pasó que un alemán, me dejó la mitad de un Terrabusi, para después. Ke? Kien deja la mitad de un alfajor para después? Después de ke?”, explicó.

Un usuario detalló que tuvo tres viajes y en todos regaló alfajores. “Los chinos y los franceses comieron, pero hasta ahí. Al neozelandés le fascinó todo. Cuando vino para acá se llevó 3 docenas y 6 kilos de dulce de leche. Y a los havannets le decia ‘piece of heaven’”, contó.

“Los gringos deforman toda la gastronomía Internacional adoptándola de la forma más espantosa y poco saludable posible. No me extrañaría que saquen un alfajor de caramel con peanut butter, salt and jelly”, agregó otra usuaria.

La palabra del “experto”

En la discusión también tomó partido. Hugo Basilotta, el mediático propietario de la empresa de alfajores Guaymallén decidió expresar su opinión con un posteo que posee el humor que lo caracteriza.

“Lamento informarle Sr Canfora, que probablemente, se haya equivocado de marca...estoy cansado de regalarle GUAYMAS, a los "GRINGOS" , y les encantan!!, especialmente después de que el Gran Chino Maidana, lo comió en LV (Las Vegas). Hasta a Donald (Trump) le GUSTAN!!