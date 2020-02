Adorni mostró los número y destruyó a del Caño: explicó cuál es la única forma de pagar la deuda

En el marco del debate por la crisis que heredó Alberto Fernández, uno de los temas más candentes es la deuda y el impacto que tiene la crisis en la población. Fue en este contexto que el economista Manuel Adorni salió fuertemente al cruce del dirigente Nicolás del Caño.

Adorni explicó que "la gente cobra $ 22.000 y no le alcanza. La única forma de arreglar eso es creciendo, acá hace 10 años que no sucede ese evento. Para crecer en Argentina necesitas que un tipo venga desembolse dólares e invierta. Y para que pase eso le tenes que respetar la propiedad privada y garantizarle que va a ganar dinero y ninguna se puede asegurar en Argentina".

Del Caño salió al cruce y dijo que en realidad "en realidad no es el gasto que genera los jubilidades o el estatal, sino el aumento del endeudamiento y los pagos a los parásitos, a los fondos buitre y de inversión que endeudaron el país a un ritmo muy rápido".

Rápidamente, Adorni salió al cruce y explicó que "Argentina es un defaulteador serial que se endeuda hace 200 años y lo hace porque gastó más de lo que genera 109 de los últimos 200 años. La gente que invierte no puede contratar un trabajador porque lo adopta más que contratarlo, porque el Estado lo mata a impuestos y regulaciones y los juicios laborales los funden. 9 de cada 10 empleados en negro son de Pyme así que no me vengan con las multinacionales"

El video fue compartido por la cuenta Liberales Argentina.

A continuación, Adorni explicó el problema del pago de la deuda. "Pagamos 3 puntos del PBI de deuda, necesitas superávit de 3 o 4 puntos, para poder sentarte a negociar. 4 puntos es 10% del presupuesto nacional y eso es todos los sueldos de los empleados del estado nacional, hay que ver que hacemos con el Estado. Finalmente, el economista se despachó sobre el plan de Precios Cuidados

"Desde que está Precios Cuidados la inflación fue de 550%, no soluciona nada. E incluso podes tener Precios Cuidados y las empresas te aumentan más otras cosas. Es una estúpidez que no sirve para nada, no sirve para controlar la inflación. Llevamos 17 años de esta ultima etapa de inflación. Se perdió 20% el poder adquisitivo, o dejaste de ahorrar o de consumir", resumió Adorni.



Luego vaticino que la inflacion de enero fue de 3.5 y 4% pero dijo que "no se puede saber ni hacer futurologia". Explico que cuando se congela el dolar es para "robarselo" al exportador y comprarlo barato para venderlo caro. Los precios congelados son una "olla a presion" y "vas a tener un golpe y un impacto en la inflacion cuando estalle".