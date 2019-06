Acuerdo Mercosur-Europa: cómo va a afectar a la tecnología y los precios

Dentro del gran acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea; existe una variante menos conocida que tiene que ver con la trasnferencia tecnológica y científica. Se trata de una oportunidad que la Argentina puede aprovechar para mejorar su competitidad exterior y para traer dólares la país.

Se denomina transferencia de tecnología al proceso por el cual un comprador —que puede ser el gobierno de un país o jurisdicción territorial cualquiera, una empresa o un particular— adquiere los derechos de uso de una tecnología específica. Los grandes generadores de tecnologías son los países más industrializados, por los que son sus empresas las que concentran las ventas de tecnologías de todo tipo. Los países menos industrializados, en particular los que viven de la venta de materias prima poco procesadas, son los mayores compradores.

¿Cómo afecta a la Argentina?

Si bien no se conocen detalles de implementación, además de que hay detalles y procesos de efectivización que no se terminaron de definir. Según fuentes del sector, los temas más candentes serán la propiedad intelectual y de defensa comercial. El comunicado admite que existe un tiempo de transición para el ingreso de bienes y servicios como así también actores privados de mundo de la tecnología. En particular, Argentina y Brasil quieren mantener parte de sus ventajes regionales.

Respecto a investigación y desarrollo, se espera que se continúe aceitando la relación de los centros de innovación regionales con los grandes proyectos europeos.

Algunos expertos consultados presentaron ciertas reservas respecto a la asimetría técnica entre los trabajadores de Europa y el Mercosur. Las diferencias son bastante pronunciadas y eso podría generar ciertos desbalances respecto a las economías europeas. En pocas palabras, es más probable que sean varias las empresas euorpeas que entren al mercado nacional pero no tantas las locales que ingresen al mercado de Europa; más maduro y competitivo.