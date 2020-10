Abren los shoppings y ya hay bronca en las redes por precios "imposibles": una campera cuesta $ 99.000

Semanas atrás, el presidente Alberto Fernández ‘frenó’ el permiso solicitado por los centros comerciales para abrir sus puertas tras 200 días de cierre total. Sin embargo, la cuestión se destrabó ayer durante una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, el secretario de Transporte de la Ciudad, Juanjo Méndez, y la Secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.

El Gobierno Nacional anunció la reapertura de shoppings en la Ciudad de Buenos Aires. Para revertir la caída de las ventas e impulsar el consumo, muchas marcas incluyen descuentos del 25% y 35%, gift cards, regalos, segunda unidad a mitad de precio y planes de financiación. Además, los comercios están adheridos al plan de 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas sin interés.

En medio de un contexto de crisis, se viralizaron precios que fueron fijados por algunos comercios a vísperas del Día de la Madre. En Twitter, el periodista Alan Christian Longy (@AlanLongy) publicó una campera de cuero a $99.990. “¿A quién le van a vender?”, escribe el usuario.

Esta campera sale $99.990.



Reabrieron los shoppings pero ¿A quién le van a vender?

Según datos oficiales de INDEC, la indumentaria y calzado fueron los rubros que más aumentaron durante el mes de septiembre. El precio de prendas y vestir y calzado constató una suba del 5,8% mientras que el valor de bebidas alcohólicas y cigarrillos aumentó en un 4,3%.

El hilo de Twitter sigue: la marca DELAOSTIA vende un blazer de color verde a $14.800. Los precios indignaron a los usuarios de la red social.

Sandalias a $16.950 pesos; camperas a $22.950; remeras a $4.950; y pantalones de vestir de mujer a $9.950: estos son los precios con los que se encontraron clientes frente a la reapertura de shoppings en la Ciudad.

Por suerte tienen 6 cuotas acá.

"Hay gente que consume esos precios", le respondió una usuaria a Alan. "Son 500 kg de supremas de pollo". "Es todo un disparate". "No sé a quién le van a vender". "Se van a fundir. Que sobrevivan los mejores". "Yo me la compro. Eso sí, salgo sin pantalones, boxer y calzado. Solo con la campera". "Me preocupa que una remera valga $8.000". "Ya no se justifican estos espacios con el eCommerce".

Los usuarios en Twiter también viralizaron el precio de las zapatillas. El modelo más barato se puede conseguir por $5.000 pero ya hay zapatillas Nike que cuestan entre $30.000 y $20.000. Algunas zapatillas están de promoción con 15% de descuento en locales seleccionados. La cifra continúa siendo alta y el precio supera, por ejemplo, la jubilación mínima.

Los patios de comida ni los cines de los centros comerciales están en funcionamiento todavía. Por el momento, abrieron con una capacidad reducida al 50% y horarios limitados.