"Abandonan" un producto clave para que funcione la web de AFIP: qué cambia

En un artículo reciente publicado en su blog, la empresa Microsoft pidió que se le de "punto final" al icónico navegador que acompañó a los internautas durante la infancia de Internet. Microsoft explicó que su navegador Internet Explorer hace tiempo que se mantiene solo por razones de compatibilidad, sobre todo, a nivel empresarial, y aconseja a sus usuarios no usarlo como navegador predeterminado.

Chris Jackson, el autor del artículo y jefe de ciberseguridad, explica que desde hace tiempoya se hacen pruebas de nuevas herramientas o aplicaciones en Internet Explorer (IE), ya que este navegador solo se mantiene debido a que ciertas empresas trabajan con los estándares de ese navegador. Particularmente, se trata de estándares de HTML (que se usan mucho en las intranet, o redes privadas, de las empresas) y que los navegadores que destronaron a IE, como Chrome o Firefox, ya no utilizan.

"Verán, Internet Explorer es ahora una solución de compatibilidad. No estamos admitiendo nuevos estándares web y, si bien muchos sitios funcionan bien, los desarrolladores en general no están probando sus sitios para Internet Explorer en estos días. Están usando navegadores modernos", dijo el experto.

El problema del "legacy"

Dentro de su artículo, el experto en seguridad aseguraba que el desarrollo del explorador se debío a una "deuda tecnológica". ¿A qué se refiere? específicamente habla de los llamados sistemas legacy: estas son piezas de tecnología que se "heredan" de una actualización a otra y, si bien funcionales, suelen ser opciones sub óptimas y difíciles de mantener. En el caso de IE, la solución de Microsoft fue incoporar los estandares viejos (pero que aún se utilizan) por defecto en todas las distribuciones del explorador. El resultado fue un sistema que era "legacy" por defecto pero dependía del usuario actualizarse a los estandares nuevos. "Al facilitar la adopción de un enfoque de lista negra (legado por excepción), finalmente pudimos dejar de adoptar un enfoque de lista blanca (legado de forma predeterminada)", decía Jackson.

El llamado problema del Legacy existe también en el país. Por caso, el sitio de la AFIP aún necesita de algunas dependecias de IE versión 6, lo que hace necesario que los usuarios cambien diferentes parametros de compatibilidad para poder usar el sitio correctamente.

¿Llega un reemplazo?

La porción de mercado que abadona Microsoft no es nada menor, ya que cerca del 10% de los navegantes de la web usan IE (lo que es más que los que usan Safari, Edge y Opera combinados). Pero esto no es algo que los de Redmond dejen librado al azar. No es casualidad que el navegador Edge, que supuestamente reemplazaría a IE, no esté mencionado. Y esto es porque Microsoft prepara un navegador nuevo, basado en Chromium, para salir a competir al mercado. Chromium es la "base" sobre la que está basado el navegador más exitoso del momento: Google Chrome.