¿A cuánto se irá el ‘verde’ el próximo lunes?: el presagio viral de este empresario

La incertidumbre que suele rodear a un año electoral en la Argentina suele atravesar a todos los sectores económicos. Y los ahorristas no son la excepción.

En ese contexto, en el transcurso de las últimas semanas muchas fueron las personas que optaron por “dolarizar” el dinero que poseía en su cuenta bancaria ante la posibilidad de que el valor de la moneda estadounidense repita el comportamiento post PASO y se dispare después de la elección.

Pero más allá de eso, la pregunta sigue flotando en el aire: “¿A cuánto se irá el verde el próximo lunes?”.

El dueño de una exitosa empresa local tomó la posta y elaboró un creativo video en el que explica cuál será el "valor del verde" el día después del histórico comicio del domingo.

Se trata de Hugo Balisotta, el dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén, que grabó un video para explicar lo que todo el mundo quiere saber y lo publicó en su cuenta personal de Twitter (@nhbasilotta).

“Bueno, buenos días. Me está explotando el celular. Me está explotando el WhatsApp. Me llama Donald (Trump). Me llama Vladimir. Todos los economistas de acá. Desesperados a ver cuánto va abrir el verde el lunes. Cuánto va abrir? ¡10 pesos! ¡Tranquilos argentinos!”, remarcó Balisotta, al dejar en claro que su alfajor “verde” de membrillo, mantendrá el mismo valor.

Desde hace algunos meses el dueño de Guaymallén suele generar revuelo en las redes sociales, sobretodo en Twitter, a partir de la publicación de diferentes videos en los que suele mezclar el humor, con la actualidad, y el color “verde” y “blue” de alguno de sus productos.

En abril pasado, Basilotta se hizo viral cuando se burló del congelamiento de precios; y en agosto, por bromear con las PASO el 'verde' y el 'blue'.

En septiembre pasado, consiguió repetir el éxito al hacer un video burlándose de la suba del verde; mientras que a principios de octubre alcanzó popularidad por chicanear al presidente estadounidense, Donald Trump.