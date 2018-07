5 consejos de 5 grandes empresarios tecnológicos para tener éxito

Hoy las empresas basadas en tecnología son las líderes del mercado en todo el mundo. Muchas de estas compañías nacieron combinando expertise tecnológico, innovación, nuevos modelos de negocio y una cuota no menor de valentía para entrar al mercado.

Para entender los éxitos de empresas y proyectos como Wikipedia, Kickstarter o Tinder no hay mejor manera que dejando que sus propios creadores y líderes las comenten.

Jimmy Wales, de Wikipedia

El contraintuitivo consejo de "fracasar": "fracasa rápido", "fracasa a menudo", "fracasa mejor", se oye con frecuencia de los labios de los emprendedores de internet. Jimmy Wales, cofundador de la enciclopedia online Wikipedia, realmente sabe que es así.

La primera versión de Wikipedia se llamó Nupedia", recuerda Wales. "Era muy jerárquica y estructurada", admite. "Me di golpes contra la pared durante dos años. Sabía que el sistema era muy complicado, pero no quería fracasar". De hecho, Jimmy Wales participó en varios proyectos de internet que no tuvieron éxito antes de que despegara Wikipedia. Por eso la máxima de fallar para aprender en su caso es un éxito.

En este sentido, no inviertas todo tu dinero en una cosa, recomienda Wales ahora. "Date una oportunidad para reiniciar", aclara el emprendedor, que sabe que todo puede fallar.

Nicolas Brusson, de Blabla Car

"Te vas a encontrar a muchos inversores que te dicen que hay que pensar en el mercado'", dice Nicolas Brusson, de BlaBlaCar, una de las empresas más exitosas de Francia. "Pero si haces algo verdaderamente nuevo, tu mercado no existe, lo vas a crear tú", lanza el empresario tecnológico.

BlaBlaCar permite a los usuarios pagar para utilizar asientos vacíos en viajes en autos privados lo que lo convierte en uno de los primeros emprendedores de la economía colaborativa. Desafió a los primeros críticos creando un nuevo mercado para el autostop digital, en la naciente economía de sharing, y le funcionó.

La clave, para el, es poner las ideas que son prometedoras delante de cualquier otro análisis.

Yancey Strickler, de Kickstarter

"La creatividad y la integridad son todo", aconseja Yancey Strickler, director ejecutivo y cofundador de la página de crowdfunding Kickstarter, la empresa que revolucionó la forma de financiar los proyectos en la era de internet. "Persigue una idea de la que te sientas orgulloso, que sabes que es buena y moralmente correcta".

Este tipo de idealismo se ha convertido en la seña de identidad de muchas empresas de internet, sobre todo en Estados Unidos.

Mike Krieger, de Instagram

En el imaginario popular, la forma de trabajo de los emprendedores jóvenes y disruptivos de Sillicon Valley es la de ser workaholic, trabajar día y noche en líneas de código que esperan algún día valgan millones. Pero Mike Krieger, cofundador de Instagram, alerta contra la obsesión por el trabajo, que perjudica la salud.

"Estuvimos cerca de quemarnos de tanto trabajar en los primeros días", recuerda. "Dos horas de más, entre la hora 12 y la hora 14 de trabajo, de aportan cada vez menos beneficios", dice. "Toma tiempo para ti mismo, para hacer ejercicio. Parece trivial pero puede marcar una gran diferencia".

Bill Gates, de Microsoft

Desde sus inicios como emprendedor, Bill Gates supo que la clave del éxito está en rodearse de gente inteligente y contratar a los mejores empleados. Esto lo supo desde que inició la compañía junto a su amigo Paul Allen, quien también era un aficionado de la informática.

Gates ha señalado que además del talento y la inteligencia, la política de su área de Recursos Humanos es contratar gente apasionada, que comparta la cultura corporativa y desee enfrentar nuevos retos. En una entrevista, el empresario dijo “cuando tienes a personas inteligentes trabajando contigo, quieres mantenerlas estimuladas”.