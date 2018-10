2019, el año de la "falsa promesa" de WhatsApp que trae el cambio que nadie quiere

A partir del año que viene, llega una novedad a WhatsApp que nadie esperaba. Finalmente, la compañía decidió abrazar el modelo de la publicidad para generar un modelo de negocios con la app.

Los cambios serán introducidos al estilo Instagram: habrá anuncios entre cada estado que compartan los usuarios. La función "Estados" no es la más popular de WhatsApp, así que vale recordar que los estados son las publicaciones de imágenes, textos o videos que desaparecen a las 24 horas de haber sido publicados.

