10 años de Whatsapp: concepción en Argentina, nuevas funciones y 1500 millones de usuarios

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp celebra hoy diez años desde su creación con más de 1500 millones de usuarios activos en el mundo, lo que la convierte en la aplicación de chat más popular.

La compañía fue lanzada oficialmente el 24 de febrero de 2009 y su creador fue el ucraniano Jan Koum. Koum contó que se le ocurrió la idea que dio a luz al servicio de mensajería durante su visita a la Argentina, cuando tuvo tantos problemas para comunicarse con sus amigos y seres queridos.

“En 2008, empecé a viajar mucho, estuve en la Argentina, Rusia, Ucrania, Hungría, Israel, un montón de países, fui y vine durante dos o tres meses y durante ese tiempo me costaba manterme en contacto con mis amigos”, dijo en un video grabado en abril.

Y agregó: “Durante mi estadía en la Argentina era muy difícil conseguir que la gente me llame o llamar a otras personas. Conseguí una tarjeta SIM pero no pude entender cómo hacer para que me llamen, los códigos de marcación y ¡los prefijos son tan complicados!”.

Principales hitos

- En el año de su creación ya se podía enviar fotografías; luego, en 2011, se habilitó la opción de realizar chat grupales.

- Una de las funciones más populares de la app es el envío de emojis, íconos utilizados para describir gráficamente situaciones y que hacen más amenas las conversaciones. El servicio nutre a los usuarios varias veces por año de decenas de nuevos íconos.

- En 2014 la empresa WhatsApp fue comprada por Marck Zuckerberg, fundador de Facebook, por 21.800 millones de dólares.

- En febrero de 2015 se hicieron efectivas las llamadas de voz y en noviembre de 2016, las videollamadas, y ambas opciones, pero en grupo, en julio de 2018.

- En enero del año pasado, WhatsApp lanzó oficialmente "Business", su nueva aplicación destinada a que las empresas puedan contactar a sus clientes. Pero los usuarios que quieran contactar con una compañía no tendrán que descargar una nueva app, sino que podrán seguir utilizando la tradicional.

Utilizada por diversas campañas en todo el mundo, esta semana "la red social de mensajería anunció que limitará la capacidad de sus usuarios de reenviar mensajes a un máximo de cinco conversaciones a la vez, con el objetivo de frenar la difusión de informaciones falsas", expresaron.