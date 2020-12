Microsoft invertirá US$ 11.300M en Chile para generar 51.000 empleos: ¿qué pasa con la Argentina?

Microsoft anunció en Chile un plan estratégico llamado "Transforma Chile". El objetivo de la compañía es "reactivar la economía digital" abriendo data centers en todo el país. Ingresarán a Chile US$ 11.300 millones y generarán 51.000 puestos de trabajo.

"Este no es el tipo de inversión que hacemos en todos lados. Es un voto de confianza en la economía chilena y en su Gobierno", apuntó Brad Smith, el presidente de Microsoft que participó del anuncio de manera virtual desde Seattle, Estados Unidos. Según el ejecutivo, esta es la inversión más importante de Microsoft en Chile en los últimos 28 años.

De qué se trata el plan

En un principio, comenzarán a construir espacios de coworking los que operarán como data centers. Un data center es un centro de procesamiento de datos en donde se procesan miles de datos e información valiosa de una compañía. En total, Microsoft cuenta con más de 160 data centers físicos a nivel mundial. Los nuevos centros de procesamiento de datos se unirán a la infraestructura de computación en la nube de Microsoft.

Según un informe de la consultora IDC, Microsoft generará US$ 11.300 millones de nuevos ingresos y sus socios invertirán US$ 1.900 millones en crear nuevos empleos en Chile. El mismo informe espera que se creen alrededor de 51.000 empleos directos e indirectos.



"Los data centers acelerarán la transformación digital contribuyendo al desarrollo económico y ayudando a los emprendedores a entregar servicios fuera del país", señaló Rademacher, de Microsoft Chile. Además, anunciaron capacitaciones gratuitas en las que podrán inscribirse 180.000 personas.

"La inversión que realizará Microsoft en Chile no es solamente la mayor en la historia de la compañía en nuestro país, sino además, por sus características y objetivos va a significar un gran impulso al desarrollo de nuestra economía, la creación de oportunidades y va a generar muchos efectos multiplicadores", sostuvo el presidente Piñera.

Los planes de Microsoft en la Argentina

La compañía "tiene diferentes criterios al elegir lugares para instalar centros de datos como la proximidad a los centros urbanos, fuentes de energía amplias, confiables y estables, conexiones de red de alta capacidad, mano de obra calificada y energía accesible para determinar la viabilidad a largo plazo de cada lugar", indicaron desde Microsoft Argentina.

En la Argentina, sus planes son más modestos. En noviembre, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción junto a la multinacional de tecnología anunciaron que capacitarán a un millón de argentinos. Firmaron un convenio de colaboración por dos años.

El curso constará de una serie de actividades de formación en temáticas relacionadas con las TIC o tecnologías de la información y comunicación. Según un estudio de la red social de empleo LinkedIn y Microsoft, la Argentina tiene la capacidad de generar 2.000.000 de empleos en el sector IT antes de 2025. "La Argentina tiene la posibilidad de crear millones de empleos asociados a la tecnología", dijo Iervasi.

En el marco de la 13° edición del evento Encuentro de Líderes de El Cronista Comercial, el gerente de Microsoft Argentina remarcó que "es central para la compañía tener un rol en la recuperación económica del país. Microsoft se comprometió junto al Ministerio a capacitar en tecnología y contribuir a que el país se recupere".

Por qué las grandes empresas IT no invierten en la Argentina

El país atraviesa un escenario recesivo con alta inflación e incertidumbre financiera desde las turbulencias cambiarias que comenzaron a mediados de 2018, que se vio profundizada primero por los resultados de las PASO presidenciales de 2019 y luego, de manera más acentuada, por la crisis global que desató la pandemia. Al mismo tiempo, el aislamiento tuvo impacto directo en el consumo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el PBI argentino caerá entre el 8,3% y el 10,1% en 2020.

"No es lo mismo capacitar que invertir en data centers, ellos invirtieron en infraestructura en Chile. Las multinacionales no invierten en la Argentina por la misma razón por la que muchas empresas se están yendo. Más allá de la coyuntura, la Argentina es un país complicado. De repente invertís en dólares y después podés tener problemas si querés repatriar. En cambio, la principal complicación en Chile es el tema sísmico. Un sismo fuerte puede dejar inoperable a los data center. A pesar de ello, las inversiones van ahí". Es decir, la confianza en la economía es lo que más pesa, dice a Infotechnology Enrique Carrier, director de la consultora Carrier y asociados.

Amazon, por ejemplo, no concretó la inversión en la Argentina. Este año estaba previsto el desembarco de la compañía e-commerce pero no hubo ningún indicio de continuar el proyecto de instalación de un centro de datos en la zona franca de Bahía Blanca, Coronel Rosales. El plan se dio a conocer en 2019 pero no fue concretado.

"El hecho de que no inviertan en la Argentina tiene que ver con una mayor estabilidad económica y con las reglas de juego. Nosotros estamos acostumbrados a que las reglas de juego cambien y es evidentemente lo peor", apunta Carrier.

El desembarco del centro de datos de Amazon en Argentina ya estaba complicado debido a los últimos cambios regulatorios y a un clima de negocios menos favorable dada la inestabilidad económica del país.

El gigante e-commerce Amazon tomó contactos con agentes inmobiliarios en Chile para instalar un núcleo logístico y una oficina de correo electrónico. El centro tendrá características similares al que ya posee en San Pablo, Brasil.