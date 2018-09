iPhone 2018: cuál es la nueva estrategia de Apple para conquistarlos a todos y todas

El evento más esperado para todos los fans de Apple, y más precisamente iPhone, llegó ayer por la tarde (a las 14, hora argentina). La presentación estuvo dedicada a los tres nuevos modelos que van a ofrecer a partir del próximo viernes. Con ellos intentaran llegar a una mayor cantidad de consumidores con precios altos que logran que los beneficios netos no dejen de crecer.

La nueva línea, introducida por el CEO Tim Cook y el VP de Marketing Phil Schiller, comienza con el smartphone más caro que alguna vez ha ofrecido la compañía, el iPhone XS Max, que se venderá en los Estados Unidos a u$s 1099. Lo siguen el iPhone XS a u$s 999, el precio de entrada del primer modelo X de 2017, y el nuevo XR a u$s 749 (el modelo "barato").

Si bien no hay fecha de lanzamiento para la Argentina, resellers locales relevados por El Cronista estiman que, en su versión más premium, el dispositivo podría rondar los $150.000. Estas mismas fuentes indican que "es difícil saber cuándo llegan oficialmente los nuevos modelos porque se tienen que homologar algunos productos, como el Apple Watch, que ahora vendrá con electrocardiograma". De momento, en MercadoLibre ya aparecieron publicaciones que parten desde los $100.000, de acuerdo al modelo. Los anuncios estuvieron centrados en resaltar el nuevo chip A12 Bionic y las nuevas capacidades de las cámaras, que permitirán sacar fotos "profesionales".

Con todos estos equipos, más la baja de precio en los modelos más antiguos, Apple apunta por primera vez a gran escala a los consumidores de las gama media-alta, además de la alta (más allá del modelo SE, de 2016). En este sentido, la compañía amplía la estrategia que había planteado el año pasado y que, más allá de las dudas de los analistas del sector, hasta el momento ha resultado moderadamente exitosa para evitar caer dentro de la apatía de un mercado que quedó estancado en 1.500 millones de dispositivos vendidos por año.

El iPhone X no tuvo la demanda esperada pero toda la línea "apela a un amplio rango de consumidores tanto en los mercados desarrollados como los emergentes", según un informe de la consultora IDC. Este estudio indicó que el año pasado la empresa de Cupertino finalizó con el despacho de 215,8 millones de equipos, un 0,2% arriba de las 215,4 millones enviadas en 2016. Las épocas de los grandes saltos en las ventas se han acabado y el objetivo hoy es aumentar los márgenes.

En los primeros nueve meses del ejercicio 2018, Apple obtuvo un beneficio neto de u$s 45.406 millones, 20,6% más que en el mismo período de 2017. Los ingresos estuvieron ubicados en u$s 202.695 millones, 14,7% por encima del mismo tramo de 2017 (u$s 176.655). La clave es el mayor precio: si bien compañía vendió la misma cantidad de equipos en los primeros tres meses del año que en los primeros de 2017 (41,3 millones versus 41 millones), los ingresos fueron de u$s 29.906 millones, contra los u$s 24.846 millones del año 2017.

Los equipos usados ya pierden el 30% de su valor

Con el anuncio de los nuevos iPhone XS y XS Max, así como el XR, los "viejos" iPhone del mercado se ven empujados para abajo en precio. Tanto en los mercados paralelos como en los retail oficiales, el precio de los modelos de antaño se depreciaron considerablemente.

Puntualmente, el iPhone 8, un celular que salió apenas en 2017, bajo su precio a u$s 599; mientras que el iPhone 7 está en tan solo u$s 499. De hecho, desde ya antes del evento, el mercado de segunda mano estuvo en plena ebullición. Según el e-Commerce Musicmagpie, a una semana de la presentación del XS y el XS Max, el valor del iPhone X original ya había caído casi 30%.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma