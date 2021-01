Estos argentinos trajeron el negocio de las "bauleras" online al país: esperan ganar $50 millones

En la Argentina, más de nueve millones de personas alquilan departamentos. El régimen de propiedad horizontal establece que, si constan en la escritura, las bauleras pueden ser espacios propios, a diferencia de los espacios comunes como el hall de entrada, los ascensores y la pileta, por ejemplo. Para los inquilinos, resulta imprescindible contar con un lugar para guardar objetos. Frente a la problemática, dos argentinos fundaron en 2019 una empresa orientada a solucionar la falta de espacio en edificios. Se trata de Space Guru, una startup de economía circular.

Luego de una serie de emprendimientos en el exterior, Felipe Herrera (41) y Livia Armani (38) volvieron a la Argentina para empezar de cero. Fueron socios (y son, también, pareja) en una empresa e-commerce que vendía remanentes de productos de marcas Premium para evitar su descarte. Space Guru nació de esta última experiencia con una inversión inicial de US$ 1 millón.

Livia Armani, fundadora de Space Guru.

Sobre su disparador para emprender, el padre de Herrera gastó dinero en una motosierra y la utilizó solo una vez. "Quedó guardada para enrumbarse en un cuartito", recuerda Armani. "Todos poseemos cosas que no utilizamos o que solo utilizamos una vez. ¿Qué pasaría si en lugar de comprar tanto y acumular, pudiéramos no solo despejar los espacios, sino aprovechar para alquilar o vender eso que no usamos a otras personas?", cuenta.

Cómo acceder a Space Guru

Es una aplicación móvil que permite a los usuarios alquilar espacios de manera temporal. El modelo de negocios se basa en que los clientes contratan y pagan solo por el espacio que ocupan sus cosas. "Cotizamos por volumen. No se paga por un espacio ocioso en una jaula", explica la fundadora.

Una arista curiosa de su negocio es que fotografían los objetos y diseñan un catálogo online para que "los clientes no se olviden lo que guardan". Además, ofrecen servicio de transporte y embalaje. En 2021, estiman facturar $50 millones.

En primer lugar, se debe descargar la aplicación móvil en la tienda de aplicaciones de iOS y Android o se puede ingresar a través de la página web haciendo clic en este enlace. Los usuarios pueden calcular el espacio que necesitan para guardar sus cosas, utilizando una herramienta interactiva de cotización que pide metros o los ítems a guardar.

La logística de la empresa es de desarrollo propio, al igual que la aplicación. "Tenemos un nuevo depósito de 5.000 metros cuadrados. Estamos preparados para recibir todo el volumen que proyectamos para este 2021. Nuestro objetivo más importante es la expansión internacional", adelanta Armani. Actualmente, trabajan 20 personas en la startup.

Espacio logístico de Space Guru.

"Nos sentimos muy cómodos en emprender acá. La Argentina es para nosotros una suerte de laboratorio en donde pudimos hacer experimentos y entender realmente cómo funciona todo, para poder escalar luego en otras regiones del mundo", apunta Armani.

El fin último de Space Guru es "promover la economía circular en las grandes ciudades, reduciendo el impacto ambiental y el consumo desmesurado". Armani dedicó su carrera académica a estudiar las prácticas de la logística urbana y el desarrollo sostenible. Estudió en la Universidad La Sorbonne París y tiene un máster en gestión de proyectos logísticos en la Universidad Assas de París.

Los emprendedores forman parte de la red Endeavor, lo que les permitió nunca parar de emprender. "Ahora puedo afirmar, después de haber vivido en otros países, que la Argentina es el país del emprendedurismo y aliento a todos a algún día animarse a trabajar en una startup o empezar su propia aventura", motiva Armani.