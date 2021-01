Empresas "startup" de motores de búsqueda intentan enfrentarse a Google

Un nuevo grupo de empresas "startup" de motores de búsqueda se están posicionando como rivales potenciales de Google espera que la creciente presión regulatoria finalmente revierta dos décadas de dominio del gigante de las búsquedas. Los últimos retadores incluyen a Neeva, lanzado por dos ex ejecutivos de Google, y You.com, fundado por el ex director científico de Salesforce.com, así como Mojeek, una empresa "startup" con sede en el Reino Unido que tiene grandes ambiciones de desarrollar su propio índice de miles de millones de páginas web.

Aunque sus probabilidades de éxito son escasas, cada una de estas empresas ve una oportunidad diferente para un nuevo enfoque con respecto a la lista familiar de enlaces y resultados de Google, que ha evolucionado sólo de forma incremental en los últimos años. También esperan que una serie de recientes procesos antimonopolio en EE.UU. en contra de Google, tanto a nivel estatal como federal, pueda dar pie a una apertura del campo.

"Es sorprendente, dado el enorme tamaño de la industria de las búsquedas, que no se haya repensado fundamentalmente" dijo Richard Socher, director ejecutivo de You.com, quien dejó el equipo de investigación de inteligencia artificial de Salesforce en julio. La participación de Google en el mercado mundial de búsquedas se ha mantenido en más del 90 por ciento durante la mayor parte de la última década. Actualmente permanece cerca de sus niveles máximos históricos de más del 92 por ciento, según Statcounter, que monitorea la actividad web, seguido por Bing con un 2.9 por ciento y Yahoo con un 1.5 por ciento.

Sin embargo, algunos eternos rivales de Google, como DuckDuckGo, están realizando ganancias lentas pero constantes. Según Statcounter, la participación de mercado de DuckDuckGo ha crecido del 0.3 por ciento al 1.9 por ciento en América del Norte en los últimos cinco años. En diciembre, Apple añadió a Ecosia, una organización sin fines de lucro con sede en Berlín que invierte la mayor parte de sus ingresos en plantar árboles, como una de las opciones de búsqueda incorporadas disponibles para los usuarios de su navegador Safari, la primera incorporación nueva a su lista de alternativas de Google desde DuckDuckGo en 2014.

"Ése es el fruto de muchos años de trabajo", dijo Christian Kroll, quien fundó Ecosia en 2009. "Básicamente, nos tomó mucho tiempo desarrollar el sistema radicular y ahora la planta está creciendo". Ese minucioso proceso muestra el largo camino por recorrer para You.com y Neeva, a pesar de sus prominentes fundadores.

You.com está financiado por Marc Benioff, fundador y director ejecutivo de Salesforce, y Jim Breyer, un capitalista de riesgo y uno de los primeros patrocinadores de Facebook. Se promueve como un "motor de búsqueda confiable que resume la web para ti". El Sr. Socher apuesta a que los avances en inteligencia artificial podrán aplicarse a la búsqueda de formas más novedosas que las que Google ha intentado hasta ahora.

"Quiero ver más confianza, más hechos y, hasta cierto punto, más amabilidad en el Internet", dijo. "Esos tres valores son las piedras angulares para que podamos crear un nuevo motor de búsqueda que sea más privado, más confiable y más conveniente de ciertas formas". You.com permanece en pruebas privadas por ahora y el Sr. Socher no ha revelado cómo planea ganar dinero, aunque no descarta mostrar anuncios.

El alejamiento más radical de su rival, Neeva, de las tácticas de Google es que cobra una suscripción, prometiendo menos anuncios y mayor privacidad. Bill Coughran, ex ejecutivo de Google y ahora inversionista de Neeva en la firma de capital de riesgo Sequoia, considera que la dependencia de su antiguo empleador en los anuncios es su mayor vulnerabilidad. "El mayor problema es que comienzas a ver más y más anuncios, y al usuario se le hace cada vez más difícil entender qué es publicidad y qué no", dijo.

Neeva, que ha recaudado US$37.5 millones en financiación, también combina los resultados de los correos electrónicos de un usuario y otra información personal en línea con lo que espera sean resultados web de mayor calidad en nichos específicos, como la búsqueda de productos. Las dos nuevas empresas han emergido este año conforme Google enfrenta una andanada de quejas regulatorias, incluyendo dos demandas antimonopolio encabezadas por estados y un caso federal en EEUU, sobre lo que críticos como Yelp alegan es un comportamiento monopolístico.

Sus posibles rivales esperan que eso pueda crear nuevas oportunidades, aunque sólo sea al distraer a Google con casos legales o limitando su capacidad para lanzar nuevos productos. "Yo creo que para nosotros, los casos de antimonopolio serán útiles", dijo el Sr. Socher. "Pero en última instancia, tienes que crear una experiencia increíble".

Varios posibles rivales de Google lo han intentado sin éxito durante los últimos 10 años. Cuil, que fue fundada por dos ex ingenieros de Google, recaudó US$33 millones y desarrolló su propio índice de más de 120 mil millones de páginas. Pero cerró en 2010 después de poco más de dos años en funcionamiento, después de que los usuarios se quejaron de la calidad de sus resultados.

"Ahora que los reguladores están vigilando más detenidamente a Google, espero que las prácticas desleales desaparezcan y eso ayude a la competencia", dijo el Sr. Kroll. "Si eres un motor de búsqueda pequeño, es muy difícil acceder a la tecnología, obtener visibilidad, y obtener acceso a esos raros espacios en los navegadores".

Ganar los valiosos espacios de búsqueda predeterminados a menudo tiene un precio, como compartir los ingresos publicitarios, aunque el Sr. Kroll se negó a comentar sobre su nuevo acuerdo con Apple, que se produjo después de un año de discusiones.

La propia Apple parece estar desarrollando su propia alternativa a Google, aumentando su actividad de rastreo de la web y manejando más consultas desde la pantalla de inicio del iPhone a través de sus propios sistemas de búsqueda. La mayoría de los competidores de Google, incluyendo Neeva, DuckDuckGo y Ecosia, reciben una licencia para su índice web del motor de búsqueda Bing de Microsoft. Pero Mojeek quiere desarrollar su propio índice para volverse verdaderamente independiente.

"Somos el único motor de búsqueda real que no rastrea al usuario", dijo Colin Hayhurst, director ejecutivo de Mojeek. Con £2.3 millones en financiación, la mayoría de un solo inversionista, el equipo de siete empleados de Mojeek ha reunido y clasificado un índice de 3.6 mil millones de páginas. Espera llegar a 6 mil millones para finales de 2021, aunque eso está muy lejos de los cientos de miles de millones de Google.

El Sr. Hayhurst sugirió que otros motores de búsqueda que afirmaban ofrecer una mayor privacidad aún envían algunos datos a Bing. "La mayor parte de los motores de búsqueda no son realmente motores; son chasis", dijo. "Se podría decir que son peones en la guerra entre Google y Microsoft".