Vio el negocio en la canilla de dolares y creó un “MercadoLibre” para comprarlos al mejor precio

Debido a las nuevas restricciones a la compra de moneda extranjera, tomó cada vez más fuerza el resguardo de valor a través de alternativas que no estén tan controladas. Una de las más usadas en la Argentina son las criptomonedas. Son muchos los argentinos que están interesados en las criptomonedas para intentar escaparse del peso. Las criptomonedas desde hace ya un tiempo son una alternativa viable para acceder a valores alternativos al peso y que no están tan fuertemente regulados como la compra de divisa extranjera. Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está mucho menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a una exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofreceen a sus usuarios estas facilidades. Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite diario de US$ 200 que tiene el dinero papel.

En los últimos tiempos, sin embargo, apareció una nueva alternativa que permite conseguir bitcoins "sin límite" y comprando de persona a persona. Se trata del mercado de bitcoins Paxful, que permite comprar y vender la criptomoneda más famosa de persona a persona y con bajas comisiones.

"La empresa es el segundo mercado de p2p de bitcoin a nivel global, hay mas de 3.5 millones de usuarios en todo el mundo. Es gente que tiene bitcoins o quiere comprar bitcoins y puede comprar a otros usuarios directamente. es un mercado libre de bitcoins y se generan anuncios y se compra y vende libremente. Es por esto que puede haber diferentes métodos de pago y diferentes precios. muchos exchange no proveen métodos de pago. Son plataformas de persona a persona para acceder mas rápido. Actuamos como intermediario para que la transacción sea segura y que no se liberan hasta que el comprador haya pagado al vendedor", explica en diálogo con Infotechnology Magdiela Rivas, la gerente de Paxful para América latina.

En este sentido, p2p significa que las transacciones se acuerda entre usuarios. Cuando hay una oferta que interesa a algun usuario, la plataforma ofrece un chat seguro donde se acuerdan las condiciones de compra y venta entre las partes de manera independiente.

En los últimos meses, las operaciones en la plataforma crecieron 40% en el país y esperan pronto llegar a los 7.000 usuarios. "Creemos que en Argentina el uso de bitcoins crece por el tema de las restricciones para acceder a moneda extranjera y la devaluación del peso. La gente no quiere ahorrar en pesos sino en dolares o criptomonedas. Es una forma de poder comprar mas dolares u otras monedas incluso ahorrarse los fees", dice la representante de la empresa. Esta propuesta es diferente a las de los exchanges que operan en el país, que son más similares a casas de cambio tradicionales.

Magdiela Rivas, gerente para América latina de Paxful

"Lo que nos diferencia es que somos p2p, no hacemos resguardo ni proveemos la liquidez, los usuarios dan la liquidez. Hacemos el resguardo de bitcoins a la hora de hacer la transacción para ofrecer seguridad a los usuarios", explica Rivas.

Por otro lado, también afirman que "tenemos menos restricciones y menos regulaciones, no damos la liquidez y eso da más libertad. No es obligatorio nada salvo un correo electrónico, así es en Argentina. Por ejemplo, en Venezuela necesitan ID y comprobante de domicilio. Hasta que llegan a ciertos limites de compra en la plataforma ahí sí se pide comprobante de domicilio". Sin embargo, Rivas aclara que "es un mercado de p2p y necesita de reputación y genera mas confianza un usuario con información". El limite es general para todos es de US$ 1.500 pero si pasan los US$ 50.000 se pueden pedir más datos para saber de donde vienen las fuentes de esos fondos.

Más allá de los límites de seguridad propios de la empresa, desde Paxful explican que "no reportamos al gobierno argentino, a diferencia de otros exchanges argentinos" ya que la empresa está radicada en EE.UU. La compañía solo tiene usuarios en nuestro país y no posee oficinas de ningún tipo. Es por esto que es posible acceder, en forma de criptomonedas, a una cantidad superior a los US$ 200 mensuales. Según la empresa, las formas más usadas de comprar saldo en la plataforma en nuestro país es a través de MercadoPago, transferencias bancarias y con tarjetas prepagas (especialmente Ualá). Los fee de transacción son de 1% para el vendedor y el comprador no paga nada.