Vino de China sin un peso y hoy su empresa vale u$s 67.000 M: qué hace y cómo lo logró

La aplicación de videoconferencias Zoom Video Communications registró un crecimiento del 169% de sus ingresos en el primer trimestre de su año fiscal, que comprende los meses de febrero a abril.

De este modo, Zoom contabilizó un beneficio neto atribuido de US$ 27 millones, frente a las ganancias de US$ 198.000 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. De hecho, el beneficio de Zoom entre febrero y abril supera el resultado de US$ 21,7 millones registrado en el conjunto de su anterior año fiscal.

Hoy, ya en el segundo trimestre de su año fiscal, Zoom supera el valor de casi el 85% de las firmas del S&P 500, el índice más representativo de la situación real del mercado.

Las acciones se dispararon en un 250% en lo que va de 2020. Zoom, la plataforma de videoconferencias vale más de US$ 67.000 millones: siendo más valiosa que 417 firmas que pertenecen a S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes.

"Nos sentimos honrados por la rápida adopción de Zoom en todo el mundo", declaró el fundador y consejero delegado de la compañía, Eric Yuan, para quien la crisis del Covid-19 ha impulsado la demanda de plataformas para facilitar la interacción y colaboración, acelerando la integración de Zoom en el aprendizaje y la vida profesional de las personas.

De este modo, la plataforma confía alcanzar en el segundo trimestre de su ejercicio, entre mayo y julio, unos ingresos de entre US$ 495 y 500 millones lo que podría prácticamente triplicar los US$ 622 millones facturados por Zoom en todo su ejercicio anterior.

Zoom cuenta con una capitalización de mercado mayor a General Electric y vale más que Walgreens, Dow y Travelers, entre otros gigantes. En tan solo nueve años de antigüedad creció a pasos agigantados.