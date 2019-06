Vieron el negocio del delivery de comida para mascotas y ya facturan $ 200 M

Muchas veces la idea para llevar adelante un emprendimiento surge de forma repentina y, luego de un entusiasmo inicial, en algunos casos el proyecto jamás se concreta. Este no es el caso de MisPichos, que luego de poco más de dos años de historia, se transformó en el primer delivery de alimentos y productos para mascotas que trabaja en conjunto con veterinarias y pet shops locales (marketplace).

Más precisamente, la idea nació en 2012 pero se implementó como hoy se conoce, a partir de 2016. El desarrollo tecnológico de la primera versión de la plataforma –que ya no funciona- demandó 4 meses. Finalmente, en 2017, se puso en marcha.

Gonzalo Sisack Novillo (CEO, de 29 años), Gastón Dedieu (CTO, 27), y María Nougués (COO, 47 años) son los socios fundadores de MisPichos.com

Actualmente, el diferencial de la plataforma es que permite comprar todo lo necesario para perros y gatos, y entregar el pedido en tan solo 4 horas. Además, diferencia de otros delivery online, se pueden comprar bolsas de hasta 20 Kg, las más vendidas.

Sus fundadores se conocieron en diferentes momentos. Pero eso no evitó que MisPichos creciera hasta lo que es hoy. En primer lugar, Gonzalo dejó atrás su Tucumán para mudarse a Buenos Aires, en 2016, con el objertivo de lanzar el emprendimiento.

Por amigos en común, conoció a María Nougués, también tucumana, que vivía Buenos Aires y fue durante 10 años directora de marketing de Cencosud para Argentina. Casualmente, había sido la primera clienta de MisPichos.

“Atraída por el modelo de negocio y la propuesta de valor, María se sumó como socia a los pocos meses de haber sido lanzado una versión muy básica de lo que hoy es MisPichos”, recuerda Sisack Novillo.

Luego, en 2017, el actual CEO conoció a Gastón porque trabajaban en el mismo Coworking. “Gastón en ese entonces tenía una software factory y empezó a ofrecerle servicios de desarrollo a MisPichos. A los pocos meses Gastón se integró a MisPichos como socio quedando así armado el equipo fundador”, añadió.

Actualmente, Gonzalo aporta el expertise en el mundo de las mascotas, Gastón se ocupa de la pata tecnológica, mientras que María se encarga de lo que marketing y retail.

“La primera versión de la idea surge en Tucumán en 2012, cuando trabajaba en el pet shop de su familia. Veía que la gente apreciaba del Pet Shop la gran disponibilidad de productos y un servicio cálido y profesional. Pensaba como podría llevar esa propuesta de valor a algo más escalable y global”, recordó el ejecutivo.

Al mismo tiempo el papá de Gonzalo, que era veterinario, la planteaba que desarrollara “algo” que nucleara a todo los pet shops y veterinarias para ayudarlos a subirse “al online" pero sin competirles.

“Así fue como surgió la idea de una plataforma de venta online de todos los productos del mercado de las mascotas de una forma rápida, fácil, con un servicio realmente único y que al mismo tiempo esas ventas fueran efectuadas por decenas de pet shops que están asociados a la plataforma gracias al software de MisPichos”, detalló.

MisPichos tiene una cara que ven los compradores (dueños de mascotas) y otra diferente que ven los vendedores (pet shops y veterinarias). Los vendedores ya tienen su app desde donde aceptan y gestionan los pedidos. Mientras que los compradores aún no tienen una app nativa, pero si tienen una web que emula una app.

“Esta decisión de no haber salido aún con la app nativa para los compradores fue porque primero se quiso entender al detalle las necesidades de usabilidad y funcionalidades de los compradores a través de una versión web para luego desarrollar la app nativa que sea realmente superior ya que la mayoría de los usuarios son reticentes a descargar más apps a sus teléfonos cuando no encuentran una diferencia sustancial entre comprar rápido por la web y usar una app. En los próximos 3 meses ya va a estar la app nativa para compradores tanto para usuarios de dispositivos iOS (Apple) como Android”, remarcó.

La versión inicial de MisPichos (2016) fue un Wordpress y un CRM. Básica y manual pero suficiente completa para entender lo que los compradores y vendedores querían y necesitaban.

La inversión inicial para desarrollar la plataforma alcanzó los US$ 150 mil, mientras que su facturación anual estimada supera los $ 20 millones.

“Los fondos iniciales fueron aportados por ahorros personales. Luego, en 2017, MisPichos recibió su primera inversión de US$ 150 mil que permitió desarrollar la primera versión automatizada de la plataforma como se conoce hoy. Los fondos fueron aportados por un inversor ángel a cambio recibió acciones”, recordó Sisack Novillo.

El ejecutivo enumeró las dificultades más importantes que MisPichos debió atravesar en el arranque del negocio.

El primer inconveniente fue aprender a transmitir la visión/negocio. “No sabíamos cómo explicarle al mundo lo que estaba en nuestra cabeza. Nosotros lo sabíamos muy bien, pero como era tanto, no sabíamos por dónde arrancar cuando teníamos solo 1 minuto con una persona para contarle entonces no terminábamos contando nada. Ahí fue clave el trabajo con una coach llamada Cristina Gutiérrez, que nos ayudó a entender cuál era nuestra propuesta de valor y cómo transmitirla”, precisó Sisack Novillo.

La segunda dificultad a superar fue alcanzar la credibilidad necesaria. “Realmente eran muy pocas personas las que confiaban en que la idea podía materializarse. Nos decían que era inviable, que era una tarea titánica en un rubro donde había grandes jugadores que no iban a permitir que lo nuestro prosperara”, sostiene. Según el ejecutivo, “ni siquiera en los programas de incubación confiaban en que pudiera hacerse realidad ya que no nos aceptaron en ninguno de los programas que existen”. “Esto sí que fue difícil porque no sabíamos si estábamos muy locos, si fallábamos en la comunicación o si simplemente era desde afuera difícil creer que pudiera llevarse adelante con éxito nuestra idea de empresa”, agregó.

Por último, y quizá el problema más importante fue cómo obtener el financiamiento necesario. “Los que decían creer en la idea, no se animaban a invertir porque era muy riesgosa como inversión porque al principio no teníamos más que un papel, un Wordpress y unos pocos clientes. Había un “pero” para todo y era un círculo vicioso del que no ibas a salir porque cuando sorteabas una pregunta venía la siguiente de “y que pasa si….” Y no hay límites para ese tipo de preguntas”.

La primera inversora de MisPichos fue una mujer que vivió en primera persona los problemas de alguien que tiene a cargo un perro/gato que era tener que recorrer varios pet shops hasta que daba con el alimento balanceado y después lograr que se lo llevaran a su casa porque la mayoría compra bolsas pesadas. “La inversora vio la propuesta de valor como una solución a un problema real y luego de hacer las evaluaciones financieras, decidió invertir”, contó.

Hoy MisPichos está presente en Argentina, más precisamente en Capital y GBA (desde Pilar a Quilmes).

Para este año, las ventas anuales previstas se sitúan en los $ 200.000.000, sobretodo, luego de conseguir en la última ronda de inversión fondos por US$ 1,5 millones.

“Hacia fin de año tenemos previsto posicionarnos como los Nº1 en ventas online de comida para mascotas en Argentina y abrir operaciones en México, principal mercado de habla hispana en productos para mascotas en América”, completó.

¿Cómo funciona MisPichos?

La plataforma permite elegir la comida entre varias marcas como Dog Chow, Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Vital Can, Excellent, Iamso, Club Performance, Holiday MV, Old Prince, Cat Chow, Sieger, y Pawise.

Los usuarios, además, pueden comprar por distintas categorías: alimento balanceado, higiene, anti-pulgas, y juguetes&snacks.

En la plataforma de MisPichos también queda delimitada el área de cobertura para poder utilizar el servicio.

En tres simples pasos los usuarios pueden comprar el alimento para su mascota. En primer lugar, se selecciona el producto (según gato, perro, peso y edad), después se elige el horario (y la forma de pago del producto), mientras que por último se espera el pedido en el hogar (de acuerdo al día y horario elegido).

CA CARLOS ALTEA