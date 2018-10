Una app de finanzas local consiguió US$ 34 millones de Goldman Sachs y Soros

Cuando hace un año Pierpaolo Barbieri, el joven fundador de Uala, lanzó su fintech al mercado, aspiraba a conseguir emitir 100.000 tarjetas prepagas para finales de 2018. Doce meses después, ya son 400.000 los plásticos que tienen en el mercado local y acaba de levantar u$s34 millones en una ronda de inversión que estuvo liderada por Goldman Sachs, con casi la mitad del total.

De la operación anunciada ayer a los inversores en Wall Street también participaron el fondo de venture capital de Silicon Valley Ribbit Capital y el brasileño Monashees. Hace unos meses, el magnate George Soros había desembolsado más de u$s 10 millones en esta aplicación de servicios financieros, que busca sumar personas que aún no han sido bancarizadas. Esta vez, en la ronda B, Soros se mantuvo como uno de los inversores principales mediante la participación de su fondo privado Soros Fund Management LLC. Además aparecieron otros peso pesados como Ribbit Capital, Jefferies Group LLC, Point72 Ventures de Cohen.

"Creemos que haber cerrado esta operación es muy bueno y más en el contexto actual de la Argentina", afirmó Barbieri en una presentación para la prensa. La aplicación captó la atención de personas que estaban por fuera del sistema financiero, incluso menores de edad y extranjeros. Según explicaron desde la compañía, el 60% de los usuarios de Ualá adquirieron por primera vez un plástico. "Estamos muy orgullosos de que nuestros inversores originales nos sigan apoyando y de que nuevos inversores como Goldman Sachs Investment Partners, Ribbit y Monashees nos acompañen en este proceso de transformar cómo los argentinos manejan su plata," comentó Pierpaolo

La app de finanzas personales está vinculada a una tarjeta prepaga Mastercard que no tiene costo para el cliente y le permite realizar todo tipo de transacciones financieras como transferencias, compras, cargas de celular prepago y control de gastos. Barbieri anticipó que el paso siguiente es ampliar el abanico de opciones para sus usuarios en el próximo año. "Nuestra idea es que de acá a un año, todos los productos que puedas tener en un banco los puedas tener en Ualá para que no sea una obligación tener que ir al banco, sino que sea una elección".

Sin embargo, el ejecutivo aclaró que por ahora Ualá no busca convertirse en otro banco digital. "No podemos hacer intermediación financiera. Hay cosas que podemos hacer nosotros y hay otras en las que deberemos crear un mercado donde otros ofrezcan sus productos y servicios, pero que básicamente sea a través de Ualá", aclaró Barbieri. "Creemos que el futuro de los servicios financieros no pasan por las entidades bancarias tal como las conocemos hoy en día. Queríamos empezar desde cero y cuando diseñamos el producto, lo hicimos para que sea lo más sencillo posible para el usuario", comentó.

Según explicaron el fondeo será utilizado para ampliar la base de usuarios de Ualá, incorporar nuevos talentos, desarrollar su producto. Incluso hay planes para extender el modelo de negocios hacia otros países de la región. "Argentina tiene un nivel muy bajo de bancarización respecto de otros países vecinos, 15% por debajo de Brasil, por ejemplo. Pero hay otros países de Latinoamérica que tienen tan baja bancarización como la nuestra. Creemos que el interés de nuestros inversores radica en el talento que tenemos y que puede regionalizar este proyecto".

Con un onboarding 100% digital, Ualá permite solicitar un plástico prepago, gestionar los gastos, enviar y recibir dinero, incluso extraerlo para el mundo físico, sin costo. Si bien no hay montos mínimos ni máximos para recargar en la tarjeta, el promedio ronda los $2000.

A ANA CLARA PEDOTTI