Un ex Patagon vuelve para competir con Galperin

Daniel Canel, fundador y expresidente de Patagon, volvió a la Argentina para competir en el duro segmento fintech y lanza un producto que busca ganarle cuota de mercado a MercadoPago y Ualá. A través de la firma AdCap, donde Canel se desempeña actualmente como CEO, lanzó la startup Banza. Además, piensa extender su alcance en el corto plazo a otros países de la región para convertirse en un player de mayor envergadura.

A pesar de la crisis, desde principios de febrero, Banza ya suma operaciones por $ 100 millones y muestra de que aún queda un importante terreno por cubrir en el negocio de las fintech. "Creemos que el éxito de un producto no está atado tanto a la coyuntura o contexto, sino a si es un buen producto o no", subrayó. "Somos una fintech nueva pero cada uno de los cofundadores tenemos una expertise diferente para poder ofrecer propuestas novedosas", agregó el CEO de Banza.

El nacimiento

La idea de crear Banza comenzó en noviembre de 2018 cuando Canel se reunió con gente de AdCap y convocaron a Pablo Juanes Roig, que venía de liderar el desarrollo de Consultatio Plus, como CEO. La inversión inicial rondó entre u$s 1 y u$s 2 millones.

Canel confirmó que Banza tiene previsto cerrar el primer año de operaciones con 50.000 cuentas y una participación del 10% del mercado local. Al día de la fecha, las inversiones llegan desde buena parte del país, aunque las provincias con mayor movimiento son hasta el momento Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Misiones.

El perfil de riesgo de los inversores es medio, y las acciones que registran mayor demanda son Pampa, Galicia e YPF, mientras que los bonos más operados en el país son los AY24 y AF20.

Destacó que Banza es la única firma que ofrece una apertura 100% digital y que en poco más de 8 minutos cualquier persona ya puede empezar a invertir en un bono, acción o fondo común de inversión ampliando así la bancarización que sigue siendo baja.

"La vertical de Ualá son los pagos y MercadoPago los incluyó, pero no es su vertical. Nosotros, además, ofrecemos la chance de invertir en más de un Fondo Común de Inversión, a diferencia de estas firmas, que sólo tienen un FCI", precisó.

Confesó que actualmente el gran inconveniente en común de todas las fintech es conseguir buenos perfiles técnicos. "La demanda es alta. La competencia es mucha. Naranja, Mercado Pago, y nosotros estamos en la misma bolsa. Todos buscamos a los mejores", aseveró el ejecutivo.

Más allá del horizonte

Los planes de Banza no se limitan a la Argentina. El objetivo es transformar a esta fintech en una compañía regional. Así, para 2020 tiene previsto llegar también a Colombia, Perú y Chile.

"El foco es mantener un flujo constante de inversión, sobre todo en tecnología. Buenos Aires será el hub de América latina, con células de trabajo en los otros países donde Banza esté presente", completó Canel.

"Queremos revolucionar la forma de ahorrar e invertir de los argentinos a partir de la tecnología. ¿Los próximos objetivos? Pensamos invertir u$s 2 millones adicionales en diferentes proyectos en la región. Vamos a apuntar fuerte al segmento pymes y también a personas aún no bancarizadas", agregó Juanes Roig.

Por último, adelantó que próximamente Banza ofrecerá un Módulo Ahorro que permitirá a los usuarios automatizar sus ahorros de acuerdo a las metas que quiera conseguir. "En principio, se simulará un ahorro en un plazo de tiempo específico. Luego, vamos a ofrecer a los clientes la posibilidad de automatizar ese ahorro para que puedan alcanzar los fondos suficientes que le permitan cumplir con sus objetivos", completó el CEO de Banza a Infotechnology.

CA CARLOS ALTEA