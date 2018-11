Uber ya no crece como antes: sus números se desinflan mientras piensa en el IPO

El objetivo de salir a la Bolsa en 2019 le está costando rentabilidad a Uber. Mientras reduce sus gastos para mostrarse más financieramente disciplinada y diversifica su matriz de ingresos, su evolución ya no muestra el mismo ritmo robusto que hace unos meses. Según su reporte de resultados del tercer trimestre de 2018, su ratio de crecimiento cayó a 38% - US$ 2950 millones -del 63% que había exhibido durante el segundo trimestre del año, y aún más del 70% que mostró en los primeros tres meses. Según un informe de Financial Times, uno de los principales motivos de esta ralentización del negocio de la plataforma de transporte es la devaluación en los mercados de América latina.

Todos los cañones de la compañía están puestos en su IPO que, según confirmó su CEO, Dara Khosrowshahi, sería en el segundo semestre del próximo año. Por eso, en los últimos meses comenzó a acelerar sus inversiones en medios de transporte alternativos, como las bicicletas y scooters eléctricos; delivery de comida y en su unidad dedicada a desarrollar vehículos autónomos. Las pérdidas se acrecentaron con respecto a las reportadas en el Q2 de US$ 891 millones a US$ 1070 millones.

Dicen que la crisis es sinónimo de oportunidad. En el caso argentino, la situación económica del país, afirmó la empresa, contribuyó a que este fuera el mercado de más rápido crecimiento. En cambio, los Estados Unidos continúa siendo uno de sus territorios más complejos para generar rentabilidad debido a la gran competencia. “Es nuestro mercado más grande y ahí tenemos una gran batalla (con Lyft)”, puntualizó el director ejecutivo.

En lo que tiene que ver con reservas totales, el número también se fue desinflando. Durante el tercer trimestre representaron unos US$ 12.700 millones, lo cual marcó un crecimiento interanual del 34%. Sin embargo, en los dos anteriores trimestre el aumento había sido mayor con un 41% en el segundo y 55% en el primero.

Uber Eats es una de las divisiones en las que la compañía apuesta para crecer en el futuro. De acuerdo al reporte compartido por la empresa, en el tercer trimestre representó un 16,5% del total de las reservas realizadas a través de la plataforma - US$ 2100 millones -. Además, exhibió una suba del 150% versus el mismo período de 2017. Este servicio llegará al país antes de fin de año y operará en Mendoza, según adelantó hace unas semanas Infotechnology.

“Tuvimos un trimestre fuerte para un negocio de nuestras dimensiones y escala global. Estamos invirtiendo en el crecimiento futuro de nuestra plataforma y en mercados con alto potencial como India y Medio Oriente, donde continuamos solidificando nuestra posición de liderazgo”, comentó el CFO de la empresa, Nelson Chai.