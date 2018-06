Twitter reemplazó a Monsanto en el S&P 500: qué significa

Las acciones de Twitter a partir de ayer jueves a las de la agroquímica Monsanto– que fue adquirida por Bayer AG-, en el índice S&P 500, una de las referencias de Wall Street.

La red social –creada por Jack Dorsey y Evan Williams (entre otros), entre otros-, que sustituirá a Monsanto en el popular registro, acumulan una revalorización del 66% en lo que va de 2018 y cotizan por encima de los US$ 40: es decir, un 54% más que los US$ 26 que cotizó cuando salió a la Bolsa en noviembre de 2013 aunque un 42% por debajo de su máxima cotización de enero de 2014, según informa la agencia Reuters.

Ha sido un largo recorrido para Twitter: apenas salieron, su cotización se triplicó solo para caer 80% en los siguientes dos años y medio. Desde el pozo de los US$ de mayo de 2016, las acciones crecieron 175% hasta ubicarse en US$ 40 antes de la apertura de ayer.

Como suele suceder, una vez que se hizo el anuncio, las acciones subieron. Ayer creció hasta US$ 40,10 aunque cerró en US$ 39,7. Hoy, hasta las 10.30, se ubicaba en US$ 40,40. Se espera que siga creciendo al calor de los fondos que utilizan el catalogo S&P para llevar a cabo sus compras, según el Business Insider.

En tanto, Netflix será quien reemplazará a Monsanto en el índice selectivo S&P 100.

¿Qué significa?

Para los analistas, esta es una buena oportunidad para vender acciones de Twitter ya que las nuevas acciones suelen tener un rendimiento menor a las que reemplazó.

Por ejemplo, cuando el Dow Jones Industrial Average DJIA quitó en 2013 las acciones de Alcoa AA, Bank of America BAC, y HP HPQ y incluyó las de Goldman Sachs GS, Nike NKE y Visa V. Desde ese momento, de acuerdo con Rankia México, las tres eliminadas dieron una rentabilidad anual promedio de 21,5% mientras que las que ingresaron dieron una ganancia de 17,1%.

Más allá de esto, hay que considerar que Monsanto, dado que fue comprada por la empresa alemana –una operación aprobada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la semana pasada-, va a dejar de operar como compañía separada.