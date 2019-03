Tras la fusión con Disney, comenzaron los despidos gerenciales en Fox

Apenas 24 horas después de que la entrada en vigencia de la fusión de Disney y Fox, luego de que la primera comprara algunos activos de la segunda por u$s 71.300 millones, comenzaron los despidos. En rigor, la casa del ratón Mickey compró las divisiones de la compañía que fuera de Rupert Murdoch dedicados al entretenimiento; es decir, las divisiones de cine y televisión, todo el catálogo y licencias, los canales de cable National Geographic y FX, las cadenas deportivas regionales y variados porcentajes de la plataforma de streaming Hulu. Dentro de las compras del sector cinematográfico se encuentran las diversas productoras de cine y TV Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family y Fox Animation. El proceso se inició con el anuncio de adquisición en los últimos días de 2017 y terminó de cerrarse el miércoles pasado.

El primer despido que se hizo conocido fue el de Elizabeth Gabler, la líder de Fox 2000, el sello que tenía bajo su égida los proyectos medianos y que lograron en el pasado varias nominaciones al Oscar en los últimos años, como El diablo se viste a la moda, Johnny y June: pasión y locura, Marley y yo, Puentes de espías y Talentos ocultos, entre otras. Además, produjeron clásicos como La delgada línea roja y El club de la pelea. El sector completará las películas que estaba filmando pero no se sabe qué sucederá con aquellas que estaban en preproducción.

Otros despidos fueron el de Chris Aronson, presidente de Distribución Doméstica; Andrew Cripps, presidente de Distribución Internacional; Pamela Levine, presidenta de Marketing Global; Kevin Campbell, copresidente de la misma área; y Tony Sella, jefe de Contenidos; y otros ejecutivos de áreas legales y de comunicación, de acuerdo a lo informado por The Hollywood Reporter. De antemano se sabía que la CEO Stacey Snider no sería de la partida.

Todo esto es parte de la reestructuración que comenzó Disney para reducir los gastos en u$s 2.000 millones para 2021 y los despidos pueden llegar a 5000 personas, según el analista Rich Greenfield de BTIG. Mientras tanto, en la Argentina nadie confirma qué sucederá con la operación de Fox -y los empleados están preocupados, según una fuente interna- pero, eso sí, en Disney no dejan de trabajar porque van de estreno en estreno. Acaban de terminar la promoción de Capitana Marvel y ya comenzaron el proceso con Dumbo, Aladdin y Avengers: Endgame.

La movida en su conjunto, que incluye el lanzamiento de la plataforma de streaming Disney+ en el futuro cercano, es una búsqueda para quedar bien posicionados para la batalla por los contenidos que se transmiten a través de internet. La empresa del ratón, al mando de Bob Iger, anteriormente se hizo con Lucasfilms, Pixar y Marvel Studios. Con Fox, sumará propiedades como las series Los Simpson, American Horror Story, Expedientes X, Padre de famlia, This is us y The americans.

