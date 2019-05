Tecnología al servicio de la inclusión financiera

La combinación de bajos niveles de bancarización y acceso al crédito con altas tasas de penetración de internet y smartphones configura un escenario por demás atractivo para las compañías que ofrecen servicios financieros digitales alternativos. Ofertas innovadoras y variadas conforman un ecosistema en expansión, que abre camino a la inclusión de quienes no cuentan con los requerimientos necesarios para acceder a un préstamo tradicional.

Casi medio siglo ha transcurrido desde que el entonces joven economista bangladesí y futuro Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus decidiera volcar su sensibilidad y expertise a intentar mejorar la vida de los más relegados de su país. Encerrados en el círculo vicioso de la falta de capital inicial que los obligaba a acudir a prestamista usureros, emprendedores y artesanos no lograban dar el salto que les permitiera atravesar el umbral de la pobreza. Poco era lo que necesitaban, pero "cuando no hay, no hay".

El caso emblemático que quedó instalado como rito fundador de un nuevo modelo de crédito orientado a la base de la pirámide fue el de una artesana de objetos realizados en caña de bambú. Con un préstamo personal de solo u$s 27 otorgado por el mismísimo Yunus allá por los años 70, quedó informalmente fundado el concepto de microcrédito, un modelo que se ha expandido en distintas latitudes y ha permitido a millones de personas tener siquiera la chance de concretar proyectos y mejorar su calidad de vida.

Hoy convertido en un negocio rentable, con países icónicos de desarrollo, como la India o Brasil, el préstamo de pequeñas cantidades de dinero sin la necesidad de avales cuasi imposibles e historial crediticio inaccesible para la gran parte de la población ha mostrado ser un instrumento eficaz para promover la inclusión financiera.

El avance exponencial de la tecnología y el consecuente desarrollo de las fintech -empresas de origen digital que brindan servicios financieros- ha apalancado sobremanera el modelo de microcrédito y alternativas de préstamos diferenciales para personas no bancarizadas o subcancarizadas.

En la Argentina, el potencial de crecimiento de este segmento parece no tener techo. Un país de ingresos medio-altos, con una economía considerablemente desarrollada, bajas tasas de bancarización (50% de la población, según el Banco Mundial) y acceso a tarjetas de crédito (25%, según el Informe Ecosistema Fintech Argentino), pero con altas tasas de penetración de internet y de teléfonos inteligentes conforma un escenario promisorio para las compañías del sector financiero que operan con soluciones no tradicionales y 100% digitales.

Un ecosistema nutrido de opciones

Tal como relata Mariano Biocca, coordinador general de la Cámara Argentina de Fintech, al apuntar a un público no bancarizado o sin historial crediticio, las empresas de este segmento realizan evaluaciones que incluyen variables mucho más completas que los métodos tradicionales, a la hora de definir el otorgamiento de préstamos.

"Esto permite no solo que los individuos puedan acceder a créditos personales, sino que, por su comportamiento, vayan construyendo su propio historial crediticio -indica-. En un país con necesidades de inclusión financiera crecientes, en donde el crédito al sector privado llega apenas a un 14% del PBI, las perspectivas de desarrollo fintech son enormes. De allí que resultan muy bienvenidos los proyectos que, además, comienzan a brindar a los usuarios herramientas de educación financiera, para que el ahorro comience a ser cotidiano."

A estas ventajosas condiciones para quienes no tienen otra forma de tomar préstamos a tasas razonables se suma la facilidad y rapidez que brindan las plataformas de servicios financieros online. Las transacciones suelen concretarse casi a tiempo real y no requieren de esperas y engorroso papelerío en bancos o financieras.

Hoy, las empresas que otorgan microcréditos son aproximadamente 40. Algunas se concentran exclusivamente en este tipo de préstamos y otras ofrecen una variedad de alternativas innovadoras. Existen las que conectan inversores con solicitantes; las que ofrecen tecnologías de scoring superadoras a las tradicionales -que permiten generar perfiles crediticios a quienes se encuentran excluidos del sistema- y las que adelantan sueldos o brindan préstamos de mayor cuantía a individuos y pymes, entre otras opciones.

En conjunto, conforman un ecosistema que, en plena expansión, potencia el avance del país hacia la inclusión y educación financiera; factores claves para achicar la brecha de acceso a bienes y oportunidades, que excluye a gran parte de la población.

Ixpandit Fintech Factory

Vocero:

Matías Friedberg, cofundador

Esta empresa dispone de una plataforma web que cuenta con tres productos principales:

l Adelantos.com : adelantos de sueldo en menos de 2 minutos, 24/7/365.

l Creditosenelaacto.com : solución instantánea al perfil crediticio más riesgoso, el que tiene deudas impagas o un mal puntaje en el Veraz.

l Grouit.com : préstamos de capital de trabajo a pymes o monotributistas que utiliza fuentes no tradicionales de información.

Inversión

Inicial: US$ 500.000, más posteriores rondas de inversión.

Público objetivo

Clientes sub-bancarizados (con cuenta pero sin acceso a los servicios del banco).

Número de clientes

40.000 entre todos los productos.

Requisitos

Ser mayor de 18 años, poseer una cuenta bancaria y tener celular.

Operatoria

Adelantos se especializa en ofrecer préstamos personales y adelantos de sueldo a personas bancarizadas. Para aplicar a un préstamo, el solicitante debe ingresar sus datos personales en el formulario online desde cualquier dispositivo. Es una operación 100% libre de papeles y está disponible 7x24. Una vez aprobado, el dinero es depositado en la cuenta bancaria en 6 segundos. No se necesita historial crediticio previo sino que se va construyendo reputación con el uso.

Afluenta

Vocero:

Alejandro Cosentino, CEO y fundador

Es una plataforma de finanzas colaborativas que conecta personas que necesitan un crédito (solicitantes) con aquellas que pueden financiarlo (inversores). A través de la tecnología y de simples requisitos, se puede simular un crédito, conocer qué tasa de interés podría obtener en base al monto, plazo y perfil crediticio, y solicitarlo, con garantía de respuesta inmediata.

Los solicitantes pueden acceder a créditos desde $ 10.000 hasta $ 650.000 a 12, 18, 24, 36 ó 48 meses de plazo.

Nació en 2012. Hoy cuenta con tres oficinas (Buenos Aires, Lima y Ciudad de México), una comunidad que asciende a 2 millones de personas, y más de 23.500 créditos financiados en la región.

Inversión

Inicial: u$s 300.000. A la inversión "ángel" se sumó la Serie A por u$s 2.250.000, seguida de la Serie B, por u$s 9 millones aportados por la IFC; Elevar Equity, fondo de capital de riesgo para inversiones de impacto; IGNIA, el fondo de inversión Mexicano, y P2P GI.

Público objetivo

El target según rol en la plataforma varía de personas desde los 18 años hasta los 70, con niveles socioeconómicos diversos.

Inversor: edad promedio de 31 años, una inversión inicial promedio de $ 16.000; tienden a ser solteros/as.

Solicitante: edad promedio de 40 años, un ingreso promedio declarado de $ 48.000, predominantemente solteros/as, que solicitan un crédito promedio de $ 55.000 en hasta 36 cuotas.



Número de clientes

Los miembros de la comunidad ascienden a 1 millón, con un monto en créditos originados de más de $ 890 millones distribuidos en más de 18.200 créditos otorgados.



Requisitos para solicitar un crédito

Acceso a un dispositivo con conexión a internet; ser argentino o residente con DNI, tener entre 18 y 73 años; ingresos mensuales netos superiores a $ 15.000; antigüedad laboral mínima de 6 meses; buenos antecedentes de pago en los últimos 2 años.

Operatoria

El solicitante indica la cantidad de dinero que desea y el plazo en el que estaría dispuesto a pagarlo. Los inversores destinan su dinero a través de la modalidad de subasta indicando el monto con el que quieren participar, desde $ 50 hasta el 100% del total del monto solicitado (según perfil de inversor) y la tasa a la que estarían dispuestos a invertir. Cuando el total del dinero ofertado por los inversores alcanza el 100% del monto del crédito que el solicitante aceptó, las inversiones individuales se consolidan en un único crédito con sus obligaciones correspondientes.

Findo

Vocero:

Diego Varela, socio fundador

Es una fintech que desarrolla soluciones digitales para la inclusión financiera; su propósito es facilitar y ampliar el acceso a créditos de consumo, emprendedores y pymes. Con su plataforma digital y Score Mobile registra más de 1000 data points del usuario, que permite calificar al 50% de la población económicamente activa del país, que hoy es invisible para el sistema financiero formal. Se posiciona como un socio estratégico de bancos, entidades financieras y empresas interesadas en ampliar su base de clientes y expandir su negocio a mercados que aún no fueron desarrollados.

Inversión

Los fundadores aportaron u$s 500.000 en la etapa inicial (fondos propios). Este año cerró un acuerdo con un fondo de inversión del exterior para hacer crecer la operación local y escalar el negocio a Latinoamérica.

Público objetivo

La propuesta se orienta a incorporar al sistema financiero a personas que no están bancarizadas y carecen de historial crediticio en el buró tradicional. Mediante digitalización, se comprenden sus hábitos, costumbres de consumo y pago, lo cual permite generar una identidad financiera con información obtenida mediante el celular.

Número de clientes

Trabaja con más de 10 entidades, otorgando préstamos personales y financiando sus ventas.

Facturación

$ 30 millones anuales. Por medio de su tecnología se han entregado más de u$s 10 millones.

Operatoria

La tecnología ofrecida cuenta con un onboarding 100% digital, verificación de dispositivo y línea del celular, validación del DNI, sistema de reconocimiento facial y biometría, conexión con BCRA - CENDEU, AFIP, Renaper y otros burós crediticios, de forma inmediata. Cuenta con una familia de algoritmos que sistematizan información de hábitos de pago, consumo, uso del celular, así como geolocalización para validar domicilio, lugar de trabajo, entre otros. Con esas fuentes, construye un score crediticio para evaluar con eficiencia a las personas, no solo por su ingreso en blanco sino con múltiples variables, obteniendo un perfil más robusto y preciso.

La solicitud se entrega en menos de 48 hs. Experiencia de solicitud de crédito vía app, individual, privada, cómoda, rápida.



Dame un alfajor… y agregame unos pesitos

Tal como relata el Informe Ecosistema Fintech Argentino, un clásico ejemplo de fintech enfocada en microcrédito lo constituye Wayni Movil. Se trata de una aplicación para smartphones que permite solicitar un micropréstamo con solo crear una cuenta en la app y cargar una foto del DNI y de una factura de un servicio a nombre del solicitante. El dinero otorgado se retira en el quiosco del barrio, mismo lugar donde se realizará posteriormente la devolución, en las cuotas establecidas.

"Se trata una de las pocas fintech del ecosistema que utiliza canales extrabancarios y permite el acceso a préstamos a una gran cantidad de personas que no forman parte del sistema financiero tradicional", indica el informe.

C CINTIA MARTÍNEZ