Sin regulaciones, las "criptoestafas" ya alcanzan los US$ 100 millones

Si bien la industria de las criptomonedas está en proceso de institucionalización, todavía abundan los problemas. Según un nuevo informe, las estafas en el ámbito de las ICO, las ofertas iniciales de monedas, ya casi alcanzaron los US$ 100 millones.

El documento elaborado por la publicación sobre criptomonedas Diar señala que la mayoría de los fondos robados son producto de “exit scams”, una práctica que se basa en recolectar fondos y luego desaparecer sin cumplir con los compromisos asumidos al recibirlos. Antes conocida principalmente como una metodología usada en negocios ilegales como la venta de drogas ─donde el cliente no puede recurrir a la Policía─, hoy estos fraudes ocurren principalmente en internet, donde ambas partes, inversor y empresa, no están en contacto directo y muchas veces se comunican de forma anónima. En el mundo de las criptomonedas, los exit scams ya suman más de US$ 68 millones.

Entre los casos más significativos, el más grande fue protagonizado por la empresa china Shenzhen Puyin Blockchain Group, que recolectó US$ 60 millones en tres ICO distintas antes de aparecer en el radar del organismo regulador del país. Pero quizás el más llamativo fue el de Block Broker, una empresa que organizó una ICO para desarrollar una plataforma que elimine esta clase de fraudes. Levantaron US$ 3 millones y desaparecieron.

Según explican, las mínimas regulaciones del sector, que lo hacen más parecido al Lejano Oeste que a Wall Street, no le imponen a los fundadores de estas empresas la obligación de entregar un producto. “Luego de recolectar millones de dólares sin ataduras, el incentivo para generar valor es muy limitado”, resaltan desde Diar.

Teniendo en cuenta lo fácil que es descubrirlas, que estas estafan continúen ocurriendo es llamativo. Las fotos de perfil falsas, los equipos fantasmas y los documentos preliminares copiados de otros proyectos abundan, pero pueden ser detectados con una búsqueda en Google.

En la Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) alertó sobre los riesgos asociados a las ICO. Detallaron falta de regulación específica, volatilidad de precios, falta de liquidez, potencial fraude, inadecuado acceso a información relevante, la abundancia de proyectos en etapa inicial, fallas tecnológicas y preocupación por el carácter internacional de estas operaciones. “Solo debería invertir en ICO un inversor experto, que está capacitado par analizar el proyecto y preparado para perder, eventualmente, toda su inversión”, aconsejaron desde el organismo.