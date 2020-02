Sin limites: cómo es el nuevo modelo de casinos y apuestas online que se abre en la ciudad

El juego y las apuestas online cambian en la Ciudad de Buenos Aires. Así, por lo menos, aparece en la nueva reglamentación de Lotería de la Ciudad sobre el que alertó el sitio especializado YogoNet.

Las reglamentaciones publicadas incluyen todas las modalidades de juego online (incluye juegos de casino, bingo, póquer, apuestas deportivas, virtuales y sobre eventos no deportivos, entre otros). La mayor novedad es que la nueva normativa ya no será restrictiva porque no pone limite en la cantidad de operadores autorizados: todas aquellas que puedan cumplir con los requisitos solicitados recibirán sus permisos de operación.

Cómo funcionarán ahora las apuestas y casinos online

Los nuevos operadores van a estar incluidos dentro de la categoría de “Agencia de Juego en Línea”, cuyo permiso habilita a la operación de juego por cinco años aunque puede prorrogarse por cinco años más. No incluye locales físicos: la nueva norma solo habilita para casinos y apuestas que se hagan en medios digitales (desktop y mobile).

Para obtener el permiso, explica YogoNet, es importante iniciar los trámites ante la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. No es poco lo que saldrá obtener la certificación: unos US$ 30.000 iniciales y ofrecer una garantía por US$ 2 millones. Además, quienes logren acreditar todos los requisitos, deberán pagar un canon de US$ 100.000 por año por derechos de eplotación, a lo que se suma el 10% de la recaudación neta.

Una vez habilitados --se estima que los primeros podrían comenzar a operar a fines de este año--, los apostadores podrán acceder a las plataformas de forma legal. Con una letra chica: no se permitirán las apuestas anónimas: deberán estar individualizados y registrados en cada sitio.

Todo indica que la Ciudad de Buenos Aires estará, probablemente en el último trimestre de este año, ofreciendo un nuevo mercado de apuestas online que incluye prácticamente la totalidad de la oferta internacional, y potencialmente adelantándose a lo que sucederá en la Provincia de Buenos Aires, o en el mercado brasileño de apuestas deportivas, dicen desde YogoNet.