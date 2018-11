Si tenés campo, esta app te permite tomar decisiones y ganar mucha más plata

Hace unos diez años, cuando la vida cruzó a Manuel Gómez D’Hers con Roberto Coppola, difícilmente imaginaron que un día serían socios. Mucho menos que su proyecto compartido brindaría información basada en Big Data. Y mucho menos aún, que su aventura otorgaría la chance a miles de productores y dueños de campos de tener información precisa para anticiparse a la hora de tomar decisiones vitales para hacer más rentables sus negocios.

Luego de un par de proyectos que le permitieron llevar adelante la siempre importante práctica del “prueba y error”, Manuel y Roberto decidieron concentrarse en el desarrollo de la aplicación Garage Agro (Ganote), una aplicación que tiene por objetivo ayudar en el manejo de la información del campo y en la adopción de decisiones.

La app se combina con una plataforma (que lleva el mismo nombre) creada en 2016. A fines de ese mismo año se sumó al equipo Leandro Granieri, el hombre encargado de ir al campo de acción, que además hace las veces de asesor y gerente agrónomo.

“Con Roberto venimos trabajando desde hace un tiempo. Él siempre tuvo varios emprendimientos y en varias ocasiones hablamos de hacer algo juntos. Unos amigos en común que tenemos nos contaron los problemas que tenían para administrar la información de sus campos y se nos ocurrió crear una solución porque entendíamos que la información tiene un valor superlativo y disponer de ella siempre representa un valor agregado”, explica D’hers en diálogo con Infotechnology.

De a poco, los emprendedores comenzaron a acentuar su conocimiento sobre estos problemas y comenzaron a estudiar productos de innovación que se llevaban adelante en otros países.

“La mayoría de los productores no hacía nada con toda la información que tenía. Poseían datos de masa de rendimientos, planillas de monitoreo, y cuentas capitales, por ejemplo. Pero no existía una plataforma única que les pudiera simplificar el trabajo”, añadió.

Garage Agro (Ganote) es la tercera app (o mejor dicho actualización) que ambos desarrollaron pensando en el campo. Con la experiencia que fueron tomando con las dos primeras (Garage Agro 1.0 y Garage Agro 2.0) fueron comprendiendo cómo podían mejorar aún más el producto.

“Empezamos a pensar la plataforma a fines de 2015. Pero la fundamos en 2016. Las dos anteriores aplicaciones previas funcionaron como testeos de uso. La primera versión fue muy básica. De todos modos, nos fue bien y la vendimos. El dinero que ganamos con Garage Agro 1.0 lo reinvertimos y creamos Garage Agro 2.0”, recordó.

Con la primera versión, los emprendedores facturaron unos US$ 200.000, con la segunda US$ 250.000 y con esta tercera versión prevén facturar un 30% más, es decir, unos US$ 325.000.

“La app es para tomar decisiones. En el sitio web (la plataforma principal) también ingresa información de la misma app, por la web o por otras herramientas externas. Allí se encuentra el análisis de la información, pero también todos los gráficos necesarios. Básicamente es una plataforma de gestión sobre todas las cosas que puede hacer un productor en el campo”, puntualizó.

Garage Agro (Ganote) funciona bajo el principio de Cloudsourcing y, de esa forma, toda la información que llega a la plataforma, también la puede observar el productor.

“Por ejemplo, puede ayudar a adelantar una decisión. Si en un campo vecino aparece una plaga, la información llega a la plataforma. De esa forma, el productor puede adelantar la compra de insumos para la fumigación y estar prevenido”, resalta.

Básicamente, la app utiliza los mismos principios de la app Waze, una aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida por GPS.

“Waze te informa si el camino está atascado. Después está en el conductor decidir si toma otro camino o si va por ese, con una mayor precaución y preparado para lo que va a enfrentar. Garage Agro (Ganote) ofrece ese mismo tipo de información pero con su campo”, graficó.

La plataforma también se puede abrir la plataforma para que pueda aparecer información extra de otros monitores de rendimientos o radares, por ejemplo.

Según D’hers, la nueva aplicación Garage Agro (Ganote) cumple ahora con todas las expectativas del equipo de trabajo.

“Puede ayudar al productor grande, mediano o chico. El diferencial es que es una plataforma que hoy integra lo que hoy se puede hacer servicios que en el exterior los comercializan por separado como, por ejemplo, herramientas de monitoreo, herramientas de gestión, y herramientas de imágenes. La app incorpora todo eso, en una interfaz amigable, de fácil uso, junto a todo lo que es vanguardia e innovación. Lo que no hacemos nosotros, se añade tomándolo de otras tecnologías. La idea es que el productor no tenga que tener un Excel o un montón de imágenes para tomar una decisión, sino que tenga toda la información en un solo lugar”, completó.

“Tenemos otros varios proyectos dentro de la aplicación. Como es el desarrollo de un market place, que funciona con Inteligencia Artificial. Pero nuestro core de negocios es la plataforma Garage Agro”, remarcó.

CA CARLOS ALTEA