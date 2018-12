El duro plan de Galperín para sacar al país adelante: le pega a los sindicatos

MercadoLibre es la empresa argentina más exitosa del momento –tiene un valor de mercado de US$ 16.000 millones, arriba de Tenaris e YPF, y sus acciones tocaron los US$ 400 por unidad- y por eso Marcos Galperín, cofundador y CEO del servicio de e-commerce más grande de la región, es uno de los ejecutivos más influyentes del país.

No suele tener apariciones en los medios pero cuando lo hace deja títulos rimbombantes. Así fue en un reciente caso, cuando mantuvo una extensa entrevista con Marcelo Longobardi en la versión en español de la cadena CNN, donde mencionó el futuro del trabajo, la causa de los cuadernos y el impacto de la inteligencia artificial, entre otros asuntos.

“En el mediano plazo, si no reformamos nuestro marco laboral, no sólo los sindicatos, será muy difícil salir adelante”, expresó el especialista en finanzas de Stanford y la escuela de negocios Wharton. “La Argentina no genera empleo formal hace décadas.”

Según Galperín, el marco laboral local “es terriblemente anticuado, hecho para un país de hace 100 años” y protege empleados industriales repetitivos que van a ser reemplazados por las máquinas”. Pero, aclaró, la legislación es tan fuerte que impide "la generación de nuevos puestos" de trabajo. Lo peor, según él, es que “los países vecinos y socios comerciales tienen un marco laboral absolutamente moderno”. Y cerró: “Cuando un inversor decide dónde poner su fábrica, en Brasil, Argentina o Chile, y compara esos marcos, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa competencia”.

Economía y política

El CEO de MeLi, como se la denomina en la Bolsa estadounidense, sostuvo que la crisis cambiaría está controlada pero ahora eso “se tradujo en inflación” que se tradujo en recesión.

Destacó la ida al Fondo Monetario –“porque es un dinero a tasa subsidiada que permite que el ajuste que hay que hacer para llegar al equilibrio fiscal sea mucho menos de lo que hubiera sido”, dijo- y agregó que los Estados Unidos hizo mucho por el país. Finalmente, remarcó que “la economía cruje por otras cosas, como el impacto de la suba de tasas de interés en los Estados Unidos, la guerra comercial entre este último país y China y la sequía”.

Desde el rincón de la política, comentó que ve como positiva la causa de “los cuadernos” pero que “no ayuda que muchas empresa que estaban haciendo obra pública estén implicadas en estos casos de corrupción” porque “no consiguen financiamiento”. Sin embargo, afirmó, “pensando en el país en el que me gustaría que vivan mis hijos y mis nietos, es muy sana una causa así”.

En relación con la economía internacional, sostuvo que la de los EE.UU. “está muy bien”, y lo mismo la de Alemania. “Europa tuvo una crisis grave, pero la Unión Europea no se rompió. Creo que la guerra comercial con China va a bajar.”

El futuro del empleo

Para este empresario no van a desaparecer los empleos actuales sino que se van a generar nuevos. Los que van a desaparecer son los trabajos “repetitivos y aburridos”, los que son más factibles de que realice una máquina. “El ser humano va tener la capacidad y la inventiva de generar nuevos empleos, como sucedió en el agro. El 90% de la gente trabajaba en el agro para comer y hoy menos del 2% de la población trabaja en el campo”, argumentó.

En este sentido, puso como ejemplo a las 500.000 personas en la región que viven de vender en la plataforma que él co-creo. “Hace 20 años no podías decir me quedé sin trabajo me voy a poner a vender artesanías, dulce, salamines de Tandil en Mercado Libre. Hoy esa posibilidad existe”, desarrolló.

“Una de las responsabilidades que tienen todos los gobiernos, también las empresas y las universidades, es asegurarnos que todo el mundo esté incluido en el mundo digital que viene”, dijo.

La actualidad del comercio electrónico

Puntualmente sobre su empresa expresó que reciben 6.000 búsquedas por segundo y que el año pasado tuvieron 40 millones de compradores. Resaltó el papel del algoritmo –“hace que las personas vendan más, tengan mejor reputación y entreguen más rápido”, remarcó- y habló de que siempre está la posibilidad de “bajar los precios” en caso de tener pocas ventas.

Hoy, dijo, el comercio electrónico es menos del 5% del total del comercio en América latina. Por eso, cree que es fundamental que en los próximos 10 años las plataformas atraigan nuevos usuarios que prueben por primera vez el hacer una compra en línea. “Tienen que ver que es fácil, seguro y vean que es fácil y les llega. Por eso invertimos mucho en envíos gratis.”

Su día a día, sin escritorio de por medio

Respecto a sus labores diarias, contó que pasa mucho tiempo “leyendo actualidad y tratando de entender qué pasa en la industria y en la Argentina”. Además, relató que pasa varias horas al día con sus empleados mirando los productos. “No me gusta tanto salir a contar qué estamos haciendo, prefiero ayudar en el proceso de armar.”

Es por esto que no tiene escritorio y trabaja en las áreas comunes de MercadoLibre. “Cedí mi escritorio, que estaba vacío la mayor parte del día”, comentó.

Además, pasa su tiempo con emprendedores en su papel de vicepresidente de Endeavor, la organización dedicada al emprendedurismo de alto nivel, cuyo presidente actual es Guibert Englebienne, CEO de Globant, otro de los unicornios locales. “Siento responsabilidad de ayudar a otros. La manera de generar riqueza bien distribuida, sustentable y meritocrática es a través de los emprendedores”, explicó.

Nuevas tecnologías

Galperín sostuvo que está seguro de que el código QR va a reemplazar a gran parte de las transacciones de dinero en efectivo porque “es mucho más eficiente y más seguro” al no haber ni billetes falsos ni peligro de robo.

Respecto a la inteligencia artificial, sostuvo que va a impactar en todas las industrias y contó que en MeLi la utilizan tanto en la prevención de fraudes como en los procesos de otorgar créditos. “Les pedimos a los algoritmos de inteligencia artificial de redes neuronales que nos digan las posibilidades que tienen un individuo o empresa de devolvernos la plata que les prestamos.”

El gran temor del emprendedor es que “una parte de la población sepa leer y escribir digitalmente y otra parte sea analfabeta digitalmente”, alertó. “Una de las responsabilidades que tienen todos los gobiernos, también las empresas y las universidades, es asegurarnos que todo el mundo esté incluido en el mundo digital que viene.”