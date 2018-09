¿Se terminó la exportación de tecnología? El software espera perder hasta $7.000 M

Los anuncios del día lunes dejaron un tendal de heridos. Uno de ellos es la industria del software -servicios tecnológicos-, que desde el año 2019 tendrá que afrontar retenciones de $4 por cada dólar exportado, de acuerdo a lo anunciado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

"El talento argentino es World Class y no vamos a poder pagar en pesos y vender en dólares", señala Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), en diálogo con El Cronista. El pass through en recursos humanos es tres veces más grandes que en otros productos. Esto va a redundar en que las grandes empresas extranjeras compren nuestro talento."

Por su parte, Carlos Pallotti, consultor y ex subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos (área que fue eliminada en febrero de este año), indica que hasta que no salga la reglamentación de AFIP es muy difícil decir hasta donde alcanzará. "No es lo mismo dar servicios desde la Argentina, como un call center especializado, a que una empresa argentina haga consultoría en otro país", dice.

Carmona hace una cuenta rápida: la ley de software significa un ahorro fiscal para las empresas locales de entre $1500 y $2000 millones. Pero si el Estado se queda con $4 por cada dólar exportado, y si se exporta en 2019 lo mismo que el año pasado –US$ 1.800 millones-, esto da $7200 millones. "La desproporción es importante", sentencia.

Mientras tanto, Andrea Consolini, gerente comercial del grupo Acción Point (dedicado al desarrollo de soluciones tecnológicas), es ambivalente. La empresa está embarcada en un plan de regionalización para la compañía (hoy opera en la Argentina y Colombia) y que incluía la búsqueda de financiación externa. "Estábamos considerando abrir una Software Factory en Colombia, pero con las medidas de los últimos días tenemos que recalcular todo", desarrolla. Lo cierto es que la depreciación del peso hace que desarrollar en la Argentina y exportar sea conveniente pero, sin embargo, les reduce los ingresos provenientes del mercado local.

Respecto a la financiación, las modificaciones hacen que piensen ahora en buscar dentro de la Argentina o, incluso, pensar en una sociedad con players locales. "Esto perjudica más a quienes ya están lanzado en el mundo exterior y tienen fondeo de afuera, como Globant o MercadoLibre."

Ley de Software versus retenciones

Dado que el decreto 793/2018 no hizo mención alguna, tanto en el texto como en sus anexos, a este tipo de actividad, los expertos como Palotti estiman que la norma será dictada mucho más cerca del próximo año. En el caso del software, el problema redunda en que la Ley de Promoción de la Industria del Software le da una "estabilidad fiscal" hasta fines del año que viene.

"Un cambio de esta magnitud debería pasar por el Congreso de la Nación", explica Ezequiel Passarelli, director de Impuestos del estudio contable SCI Group. "Sin embargo, en los considerandos de la norma que se publicó se argumenta en contra." Específicamente, hace referencia a todos los decretos del Poder Ejecutivo relacionados con el Código Aduanero.

En este sentido, comenta Passarelli, hay un fallo de la Corte Suprema -de 2014, "Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía"- en el que se declaró la inconstitucionalidad de una resolución de la cartera económica sobre derechos de importación. Y, por supuesto, el devenir de la recordada resolución 125/08, que terminó en el Congreso con el resultado por todos conocido.

La pregunta que queda pendiente es si el Ejecutivo va a enviar una ley al Congreso –como sugiere la demora en dictar la nueva normativa para el software y demás servicios- o va a dictar otro decreto más adelante –como sugiere los considerandos del decreto publicado ayer-.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma