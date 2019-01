Se divorció Jeff Bezos, fundador de Amazon: está en juego una fortuna de US$ 137.000 M

Jeff Bezos, fundador de Amazon y la persona más rica del globo, comunicó que se divorciará de su esposa, Mackenzie Tuttle, tras 25 años de matrimonio. Las acciones de Amazon cayeron ligeramente después del anuncio.

La comunicación, que realizó a través de un tuit, indica: “Como nuestra familia y amistades cercanas conocen ya, tras un largo tiempo de explorar el amor y una separación de prueba, decidimos divorciarnos y continuar nuestras vidas como amigos”.

Y luego agregaron: "Si hubiéramos sabido que nos separaríamos después de 25 años, lo haríamos todo de nuevo".

MacKenzie Bezos fue una de las primeras empleadas de Amazon. De hecho, la pareja se conoció en 1992 en el banco D.E. Shaw -un fondo de inversión- donde trabajaban ambos. Según cuenta la “leyenda” de la empresa, los dos escribieron juntos el plan estratégico de la nueva empresa mientras viajaban desde Nueva York a Seattle..

Ambos estudiaron en la Universidad de Princeton. Él se recibió en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación; ella en filología inglesa.

En ocasiones, Mackenzie habló de lo diferente que son como personas. "A él le gusta conocer gente. Es un tipo muy sociable. Pero para mí las fiestas pueden ser desesperantes. La brevedad de las conversaciones, todas las que mantienes... no es lo que más me gusta", apuntó en una entrevista que le realizó la revista Vogue. Sin embargo, aclaró entonces, se complementaban entre sí.

"MacKenzie es el tipo de persona que tiene recursos para salir de situaciones adversas. Es lista, inteligente y sexy", expresó él en la misma entrevista.

Él cumplirá 55 años la semana que viene; ella, por su parte, tiene 48. Tuttle es escritora y ha publicado libros como The Testing of Luther Albright y Traps. La pareja tiene tres hijos, ahora adolescentes, y una pequeña niña que fue adoptada en China.

La riqueza

Según el índice de Bloomberg, Bezos posee una fortuna de US$ 137.000 millones. Esto lo convierte en la persona más rica del mundo.

Hoy, Bezos es propietario del 16% del gigante del comercio electrónico en 1994 y que hoy es la empresa privada más valorada del mundo, con un valor de mercado de US$ 797.000 millones.

Además, es dueño del diario The Washington Post, que compró en 2013 por US$ 250 millones. Y, como si todo esto fuera poco, es el creador de la empresa para desarrollar viajes espaciales privados Blue Origin, competencia de SpaceX, la firma creada por el sudafricano Elon Musk.

Sus propiedades incluyen una mansión en Seattle, y cuatro más en Los Angeles, Washington, Texas y Nueva York. En septiembre pasado, luego de que Amazon tocará la valoración de US$ 1 billón, donó US$ 10 millones a With Honor, un comité de acción política no partidario que ayuda a militares retirados que quieren postularse al Congreso de los Estados Unidos.

Además, en el mismo mes creó un fondo de US$ 2.000 millones para ayudar a familias necesitadas y financiar jardines de infantes en comunidades de bajos recursos. Cabe señalar que todo esto ocurrió mientras arreciaban las críticas a su modelo de negocio -la fundamental es que muchos de sus empleados no tienen un sueldo que supere el mínimo y, por tanto, deben recibir ayuda del Estado-.