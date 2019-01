Récord: el “hombre más rico del mundo” generó ingresos por u$s 72.400 millones

Jeff Bezos no para de ganar dinero: Amazon reportó ingresos por ventas en torno a los u$s 72.400 millones en el cuarto trimestre del año pasado y generó beneficios de u$s 6,04 por acción, superiores a los que esperaban los analistas.

Por ello, los papeles del mastodonte del e-commerce se valorizaron 2,9% en el Nasdaq. Tras el cierre de la jornada bursátil, las acciones de Amazon cayeron 1,60% en la primera hora posterior por toma de ganancias.

En lo que va del año, la suba del papel fue de 14,4%, cifra muy auspiciosa para el hombre con la mayor riqueza del planeta y superior a la del Nasdaq Composite, índice que sigue a las principales firmas de servicios digitales e internet y que subió 11% en este 2019.

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y dueño de Amazon.

El mercado esperaba ingresos por ventas por u$s 71.870 millones y beneficios de u$s 5,64 por acción, pero los resultados de hoy rebasaron levemente esas expectativas.

Además, las ventas en Amazon Web Services (AWS) aumentaron a u$s 7430 millones de u$s 5110 millones en el último trimestre de 2017. Los ingresos de AWS representaron el 10 por ciento del total de las ventas trimestrales de la firma de Bezos .

Desafíos fuera de EE.UU.

A pesar de este avance en el último trimestre de 2018, la compañía fundada en Seattle vislumbra varios retos más allá de las fronteras de Estados Unidos, su principal mercado donde las ventas se robustecieron más de 18%.

En especial, en los mercados de Europa y de Asia. En el viejo continente, la megaempresa de e-commerce registró una desaceleración en el crecimiento de las ventas durante el trimestre crucial de vacaciones.

En la India comenzó a retirar una amplia gama de productos de su sitio web en India para cumplir con los nuevos frenos de inversión extranjera que se iniciarán el 1 de febrero. Estas reglas no permiten que las compañías vendan productos a través de proveedores en los que tienen una participación accionaria.