Rappi se mete en el mundo de la música, videojuegos y más: los nuevos servicios que llegan a la Argentina

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas en toda la región, que debieron agudizar su ingenio para presentar nuevos productos y servicios para evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos.

En este contexto, la app de delivery Rappi anunció el lanzamiento de Rappi Entertainment, un nuevo vertical de negocios a nivel regional dirigido al mundo del entretenimiento mediante una propuesta global.

Durante un evento virtual realizado desde el apartado Live Events, dentro de la propia app, Juan Sebastián Ruales, Director Global de Nuevos Negocios de Rappi, se encargó de presentar las nuevas cuatro categorías que tendrá a partir de ahora la plataforma.

Las nuevas categorías son Rappi Games; Rappi Live Events; Rappi Live Shopping; y Rappi Music.

La decisión de la app de diversificar su modelo de negocio. La industria del entretenimiento mueve cifras multimillonarias y el crecimiento en América latina es superlativo en la comparación interanual.

El negocio del gaming (al que apunta Rappi Music) es una industria que mueve unos 156 billones de dólares anuales. Según Ruales “es más grande que si se tomara la música, el cine, la NBA, la liga estadounidense, y la liga de beisbol)

Por otro lado, el negocio de la música (el que apunta Rappi Music) genera un revenue anual de US$ 20,2 billones anuales, mientras que el sector de los eventos musicales (al que está dirigido Rappi Live Events) mueve unos US$ 7,5 billones anuales. En ese sentido, Ruales estimó un crecimiento compuesto de 11,9% en el período comprendido entre 2019-2026.

“¿Por qué decidimos ingresar en el mundo del entretenimiento? Porque todos queremos entretenimiento. Ahora nuestra búsqueda es combinar esta nuevo modelo de negocios con el ecosistema de última milla que ya teníamos”, remarcó Ruales.

El ejecutivo de Rappi remarcó que la intención fue generar un ecosistema disruptivo que tuviera todo el entretenimiento de la industria condensado en la app. “Queremos crear el ecosistema más completo de la región y mejorar la experiencia de usuario”, añadió.

Sobre Rappi Games

“Buscamos la forma concreta para participar en un negocio que tiene un tamaño gigantesco. Es una industria que sale US$ 156 billones. Es más grande que si se tomara la música, el cine, la NBA, la liga estadounidense de fútbol, y la liga de beisbol”, remarcó Ruales.

Insistió en que la industria del gaming es masiva y precisó que actualmente crece a un ritmo de doble dígito año contra año.

“La gente quiere tener acceso al gaming en cada momento. Para 2020, se estima que haya 674 billlones de horas jugadas. Ahora nosotros vamos por más horas dentro de esta nueva plataforma”, precisó.

Rappi Games contará con un modelo de suscripción Freemium (que rondará el US$ 1 mensual), y otro gratis que contará con las tradicionales pautas publicitarias.

“Las personas quieren tener juegos de calidad, pero que además sean fáciles. Quiere interactuar fácil, que pueda encontrar fácil e interactuar de manera intuititva. Además, quiere tener muchos juegos, pero en una sola plataforma y que el celular no se llene de aplicaciones”, comentó Ruales.

El ejecutivo destacó que en Rappi Games los premios que los jugadores obtengan por tener buena performance en los torneos, por ejemplo, podrán canjearse luego por premios o descuentos en la "vida real".

“Habrá premios en la vida real. Por ejemplo, luego de jugar habrá descuentos en hamburguesas, o productos gratis. Todo también dependerá de los logros obtenidos, la cantidad de amigos que invité a jugar y si tuve la chance de ganar algún torneo. Pero la idea es llevar los premios al mundo real”, detalló.

Actualmente, la plataforma ya posee 150 títulos gratuitos. Unos 266.000 usuarios a modo de prueba ya los utilizaron y generaron más de 3,5 millones de horas jugadas de forma semanal. “Luego de hoy, seguramente, esas cifras crezcan de forma considerable”, precisó.

Rappi Live Events

Se trata de la plataforma desde donde Rappi hizo el anuncio. Ruales precisó que la industria de los eventos musicales mueve unos US$ 7,5 billones. Rappi Live Events también ofrecerá la compra de tickets para presenciar eventos de distintos artistas.

Según el ejecutivo, se trata de otra industria de alcance masivo. “Los números serán más grandes, ya que es una industria que crece y se duplicará en los próximos 10 años”, estimó.

Rappi Live Events también permitirá que los artistas puedan interactuar con los usuarios y sus fanáticos. En ese sentido, los artistas también podrán encontrar allí una forma de monetización concreta a partir de diferentes interacciones.

“Tenemos muchos artistas que están conectándose con fans mediante redes sociales. Pero la experiencia no es la misma a la de estar en un concierto en vivo. No quiero ver al artista sentado en el sofá. Quiero sentir que estoy en un concierto en vivo. Rappi Live Events dará esa posibilidad al artista, que también tendrá la posibilidad de tener una experiencia distinta”, remarcó el ejecutivo.

Ruales adelantó que cuando finalice la pandemia y se vuelva a la realidad, Rappi Live Events también se dedicará a la venta de tickets.

La plataforma también servirá para que puedan ser utilizadas por speakers o emprendedores, por ejemplo, que se encuentran tras la búsqueda de fondos para financiar sus proyectos.

“Vamos a apoyar a músicos consagrados, pero también a aquellos emergentes que en algunos años serán consagrados”, precisó.

Los artistas tendrán la chance de hacer un evento gratis, que podría ser sponsoreado por una marca de consumo masivo. O bien pueden ser eventos en el que se comercialicen tickets para poder observarlos.

Actualmente, gracias a su plataforma base, Rappi Live Events ofrecerá unos 30 millones de potenciales consumidores.

“Con apenas US$ 3 o US$ 4 que cueste un ticket, y consiguiendo 100.000 personas de arranque, el artista estará en condiciones de recaudar unos US$ 400.000. Los artistas deben entender que también acá hay negocio para ellos”, remarcó Ruales.

El ejecutivo insistió en que pretenden construir un ecosistema donde todas las personas, cualquiera sea su sector, que tengan algo para decir, encuentren un micrófono amplificado para 30 millones de personas.

Rappi Live Shopping

Esta plataforma incluida en Rappi buscará aprovechar un ecosistema de experiencias para poder monetizar directamente los productos que los consumidores disfruten en tiempo real en diferentes eventos.

“Por ejemplo, estoy viendo un video o un show de un artista determinado. Y quizá me gusta la ropa que tiene puesto. Gracias a esta plataforma, la ropa que tenga puesta el artista mostrará un banner mediante el cual el usuario podrá comprar esa prenda de forma directa y tenerla en su casa en poco más de 30 minutos”, detalló.

Según Ruales, será un producto innovador y “rompedor” para la industria del producto masivo.

“Muchas marcas quieren construir su experiencia, pero también vender. Hoy no es tan fácil. Pero con esta nueva plataforma vamos a poder transmitir un show de moda y se podrán comprar todas las prendas en tiempo real. Los eventos también tendrán momentos especiales con ‘descuentos locos’, para que la gente se conecte con las marcas favoritas”, añadió el ejecutivo.

(EN DESARROLLO)

CA CARLOS ALTEA