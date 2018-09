Quién es el español que factura US$ 10 M con una página web para millennials

Este año PlayGround cumple 10 años. Se trata de un medio español que nació como una revista cultural enfocada a la escena musical, pero que con el tiempo se adaptó al frenetismo de las redes sociales para incorporar a los países de América latina en su audiencia.

“Hoy en día, los jóvenes de internet consumen contenido global. Ya no hay fronteras y no solo le prestan atención al contenido hecho por argentinos, sino que mientras que esté en su idioma, consumen contenido del todo el mundo”, señala Miró. La página de Facebook de Playground ya cuenta con más de 16 millones de seguidores y su nueva versión en inglés a alcanzó los tres millones. Ahora, la empresa desembarca oficialmente en la región para establecer nuevos equipos de negocio y generación de contenido de la mano de Ole Communications.

¿Cómo es depender de plataformas cambiantes como las redes sociales?

Si bien nacimos como un blog de música, como una ventana a las propuestas vanguardistas de la cultura, siempre tuvimos en nuestro ADN cierta motivación que nos impulsa a innovar, a visualizar el futuro. Absolutamente, nos preocupa cómo cambian las plataformas, dependemos de ellas. En el contexto de las redes sociales, solo quien logra adaptarse puede conservar su negocio. La televisión lineal evolucionó y hoy los jóvenes no se sientan adelante del televisor sino que van a buscar la información a Netflix, HBO, YouTube, o acuden a quien sea que les ofrezca lo que buscan. Lo mismo sucedió con la radio que está virando hacia el modelo de los podcasts y las redes. Por esto creamos contenido que tiene en cuenta el contexto y la utilización de la plataforma. Así, por ejemplo, llegamos al player cuadrado, hecho para explicar una historia de forma concisa, concreta y creativa.

¿Cuál es hoy el motor del negocio del contenido digital?

Haber nacido en el mundo digital nos permitió generar ciertas habilidades que hoy son valiosas para las marcas y las empresas. Aparte de ser un medio de comunicación, nos comportamos también como una productora de contenido o como expertos en redes sociales. No somos un medio tradicional, sino que todo esto es parte de nuestra oferta. Ahora el contenido patrocinado es lo que sostiene el negocio. Son los servicios que le ofrecemos a nuestros clientes porque ahora las marcas quieren ser medios de comunicación. Ya no se trata de lo que estas quieran comunicar, sino de lo que la audiencia quiere consumir. Hacemos periodismo, pero también entretenimiento. Ayudamos a nuestros clientes a gestionar su actividad en las redes sociales, hacer el mejor contenido y optimizar su inversión en campañas.

¿Es necesario tener un equipo en cada país para conectar con su audiencia?

Es bueno tener gente local que te conecte con la realidad de ese lugar, pero no es crucial. Hoy en día los argentinos no solo consumen contenido hecho por otros argentinos, sino de todo el mundo. La clave es que esté en su idioma. Nosotros trabajamos temas que funcionan en América latina, los Estados Unidos, Asia y Europa, es trasnacional, vive en internet y es apto para todo público. Pero también queremos reportar una mayor conexión local y hablar de temas que solo se debaten en la Argentina, por ejemplo. En este sentido, es importante para nosotros tener una pata en el país. Arrancó como un equipo de negocios en contacto con las marcas, pero ahora también incluimos equipos de creación de contenido para tocar esos temas de relevancia local que de lo contrario no veríamos.

FICHA TÉCNICA

- Nombre completo: Davit Miró

- Nacimiento: 19 de agosto de 1980.

- Educación: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona. Postgrado en Planificación de la Comunicación Empresarial, Comunicación y Marketing de la Universidad Remon Llull.

- Puesto actual: Chief Revenue Officer (jefe de Facturación) de Playground.

- Trabajos anteriores: Fue ejecutivo de cuentas en BBDO y McCann Erickson entre 2005 y 2008. Luego se desempeñó como gerente de Publicidad y Online en Nevasa Grandvalira hasta 2010. Volvió a BBDO para ocupar el rol de supervisor de Estrategia y Comunicación hasta fines del 2013. En enero del 2014, entró a trabajar a Playground como director de Desarrollo de Negocio.

- Dice sobre el trabajo de la empresa en la región: “Ya tenemos un equipo de negocios en Buenos Aires que está en contacto con las marcas que quieran trabajar con nosotros. Ahora estamos creando nuevos equipos de creación de contenido para conectarnos mejor con la audiencia local y tocar temas de relevancia para los jóvenes argentinos.”

PL PABLO LABARTA