Qué hay de nuevo Apple: uno por uno, todos los anuncios

La firma de la manzanita adelantó su servicio de televisión vía streaming para competir con Netflix, Amazon, y Disney. Pero hubo más: Apple News Plus, Apple Card, y más.

El gigante tecnológico Apple volvió a conseguir su objetivo. En el transcurso del lunes, buena parte de los fanáticos de la firma de la manzanita en particular y de la tecnología, en general, volvieron a “parar la oreja” para escuchar qué novedades tenía para ofrecer la firma de Cupertino.

En ese contexto, se destacó un servicio de noticias pago (Apple News Plus); un servicio de televisión propio (Apple TV Plus); un servicio de juegos (Apple Card), y hasta una tarjeta de crédito (Apple Card), entre otros.

Es decir, por primera vez, la compañía de la manzanita centró uno de sus esperados eventos en una presentación de diferentes servicios, en lugar de los tradicionales dispositivos.

Apple News Plus (o Apple News+)

Se trata de un servicio que ofrecerá más de 300 revistas especializadas en entretenimiento, tecnología, ciencia y cultura pop, y deportes como, por ejemplo, Time, Vogue, The Wall Street Journal, People, National Geographic, Popular Science, Billboard, The New Yorker, Sports Illustrated y Fortune, por un precio único.

Además, incluirá contenidos digitales y diarios como The Wall Street Journal o Los Ángeles Times.

Según la empresa, los servicios Apple News y Apple News Plus son capaces de ofrecer al usuario contenidos que pretende ver gracias a la utilización de los algoritmos de su smartphone, que le brindan información sobre los diferentes gustos de su propietario.

No obstante, la empresa resaltó que esa información no es compartida con Apple, ni con ningún tipo de anunciante.

El servicio, que estará disponible a partir del próximo lunes en los Estados Unidos y Canadá, costará 10 dólares mensuales y el primer mes será gratis.

Apple News Plus competirá de forma indirecta con Apple News, servicio gratuito que muestra artículos y noticias seleccionadas por editores aunque solo disponible en los Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Apple Card

En colaboración con el banco de inversión Goldaman Sachs y MasterCard, la firma lanzó una tarjeta de crédito propia –en formato digital y físico- llamada Apple Card.

La tarjeta Apple Card estará vinculada a la app Wallet, el monedero digital del sistema operativo iOS –exclusivo de la empresa- que se encarga de brindar al usuario toda la información necesaria respecto a los movimientos de su tarjeta de crédito y en qué realiza cada uno de sus gastos.

Para utilizar la flamante tarjeta Apple Card, los usuarios solo deberán descargar Apple Card a su Wallet para comenzar a usarla.

La nueva tarjeta estará disponible en el verano de 2019, aunque los clientes en EE.UU. ya pueden inscribirse para recibir información anticipada.

De este modo, cuando los usuarios abran Wallet, tendrán acceso en tiempo real a su balance y sus más recientes transacciones, que estarán todas organizadas por colores (comida y bebida; viajes, servicios, etc.)

Además, podrán observar diferentes anillos, similares a los disponibles actualmente en el Apple Watch y que permiten a los usuarios medir su actividad física.

El objetivo de Apple es que los usuarios usen los anillos de la Apple Card y puedan cerrarlos, para ayudarlos así a alcanzar una meta financiera. En síntesis pretende de esta forma ayudar a los usuarios ahorrar y entender mejor dónde pueden eliminar gastos innecesarios.

Apple Card, además, contará con reembolsos de efectivo diario o recompensas bajo la denominación ‘daily cash’. Estas recompensas aparecerán en la tarjeta de crédito de forma diaria y los usuarios tendrán hasta la chance de enviárselo a sus familiares, amigos, o conocidos.

En ese contexto, en cada ocasión que el usuario utilice la tarjeta de crédito de Apple ganará un 2 por ciento de efectivo. En caso de realizar alguna compra en la tienda oficial de la empresa, Apple Store, el usuario obtendrá un reintegro de 3%.

Asimismo, en el caso de utilizar la tarjeta física de titanio –para ser más segura- en aquellos locales donde aún no se pueda pagar con un celular, el usuario sólo recibirá un 1% de reintegro en efectivo.

Esta tarjeta no tendrá un número de cuenta, código de seguridad, fecha de vencimiento, ni espacio para una firma. Los usuarios podrán acceder toda esta información en Wallet en iOS utilizando su rostro o su huella dactilar para abrir sus dispositivos.

Para popularizar su uso, Apple confirmó que no cobrará tasas o tarifas de uso. Asimismo, tampoco cobrará penalidades por pagos tardíos y adelantó que su tasa de interés será baja porque la meta es ayudar a sus usuarios pagar sus deudas de forma más rápida.

La Apple Card formará parte del servicio financiero Apple Pay, que surgió con el sistema operativo iOS 8.1. Apple Pay es una función que también depende del app Wallet y utiliza la tecnología de comunicación de campo corto (NFC, por su sigla en inglés) para permitir que un usuario pague un producto físico con el celular o en línea con su cuenta de Apple. Para ello, el usuario necesita vincular una tarjeta de banco a Wallet para poder usar Apple Pay.

Tim Cook, el presidente ejecutivo de la firma, aseveró que Apple Pay ya se puede usar en el 70% de los comercios en los Estados Unidos y pronosticó que para 2019 el servicio gestionará 10,000 millones de transacciones.

Apple Arcade

Se trata de un nuevo apartado de su aplicación que incluye de entrada 100 juegos nuevos y exclusivos -que no estarán en otras plataformas- y que el usuario podrá jugar aún si carece de conexión.

En este caso, el usuario deberá afiliarse por única vez –por un precio que no fue revelado- y luego con una cuota mensual podrá tener acceso a juegos de la App Store.

Este servicio estará disponible en otoño en 150 países. Los juegos exclusivos carecerán de publicidad.

Los juegos estarán disponibles en iOS, macOS y tvOS, sincronizarán el avance de juegos en todas las plataformas y se podrán jugar sin conexión a Internet.

Apple TV app y Apple TV Channels

La firma presentó la nueva app Apple TV rediseñada y disponible también ahora en televisores Samsung, LG, Sony y Vizio.

Por otro lado, también presentó Apple TV Channels, donde el usuario podrá comprar los canales que pretenda. El sistema ofrece señales como HBO o CBS All Access, de CBS.

El servicio estará disponible en más de 100 países en otoño, y el precio aún no fue dado a conocer.

En un futuro, el app llegará a macOS, televisores inteligentes, Roku y Amazon Fire TV.

Por otro lado, el nuevo app de TV permitirá a los usuarios suscribirse a los nuevos canales: HBO, Starz, Showtime, CBS All Access, Smithsonian Channel, Epix, Tastemade, Noggin y otros servicios como MTV Hits que se lanzarán más adelante.

Apple TV Plus

Se trata del nuevo servicio de televisión de Apple, un servicio de contenido vía streaming mediante el que pretende empezar a competir con gigantes como Netflix, Amazon, o Disney.

El servicio ya cuenta con varios programas nuevos como Amazing Stories, The Morning Show, Dickinson o Defending Jacob.

El servicio, que estará disponible a partir de otoño próximo, aún no cuenta con un precio oficial.

El anuncio fue parte de un gran cambio a la app TV actualmente disponible en el Apple TV, iPhone y iPad. Eso es todo amigos.