Puerta a Puerta: en el "debut" del sistema se registraron 12.000 personas

El nuevo régimen de “Puerta a Puerta” hizo su debut en sociedad en la madrugada de ayer y, según datos de Correo Argentino, ya se registraron 12.000 personas y hubo 8.300 operaciones concretas en el primer día (6800 realizó el aviso de compra y 1500, la declaración).

El sistema, que implicó la colaboración entre el área de Reingenería de Aduana, Sistemas de AFIP y el equipo del correo oficial, pretende simplificar el proceso de compra y quitarle a los argentinos el síndrome postraumático que implicaba el sistema hasta la semana pasada, que incluía la obtención de una Clave Fiscal 3, la creación de un VEP para pagar y cierta pericia para saber dónde pedir y que llegue a domicilio y no a la sucursal central del correo en Retiro.

El sistema tuvo algunos altibajos en sus primeras 24 horas online, principalmente en la primera mañana. Los usuarios reportaron demoras y caídas durante la primera mañana, después de que el sitio saliese de la fase de producción a las 00:00. Pero logró repuntar en la segunda parte de la mañana: para el mediodía ya se habían registrado un grueso de los usuarios.

Dos reglamentaciones de AFIP ayudaron a que el flujo fuese constante las primeras 24 horas: la ampliación de la franquicia, de u$s 25 a u$s 50, para pagar impuestos sobre el excedente, y el aumento del límite de compra que el viernes pasado pasó de u$s 1000 a u$s 3000 gracias a una reglamentación especial.

Experiencia de usuario

Juan Manuel Domínguez es economista. En su tiempo libre, además, gusta jugar de juegos de mesa que, en el país, son costosos: para dimensionar, los pocos tableros que traen los revendedores y que se consiguen a escala local cuestan entre dos y cuatro veces más. Por eso, recurre a las compras en el exterior: hace entre ocho y 10 pedidos por año.

Hoy, fue de los primeros en intentar crear un usuario. “Al arrancar el día tuve problemas para registrarme pero después anduvo bien. Tengo varios pedidos en diferentes estadíos del sistema, algunos entraron dentro de la ventana de transición y entonces no los pude declarar en el nuevo sistema ni en el viejo, por lo que voy a tener que retirarlo en Retiro y sin turno”, dice.

Pablo Avendaño cuenta una historia similar. Públicamente, tiene un alter ego, Magnus Mefisto, conocido también como “el primer Youtuber argentino”. Se gana la vida haciendo videos y ya trabaja con empresas como Warner y Movistar. No tenía pedidos pendientes pero, curioso, decidió poner el sistema a prueba.

“Hice el primer intento. Compré un tripode de u$s 10 por eBay para ver cómo funcionaba. El acto de comprar es igual que antes. Y después te registras en la página y piden datos básicos: nombre, dirección, CUIL y número de trámite del DNI. En el mismo sitio podés trackear el pedido. Parece fácil”, cuenta.

Ambos dicen que el estímulo de una rebaja en la carga impositiva puede compensar lo costoso que se volvió comprar afuera. “Alivia bastante que ahora la franquicia sea de u$s 50 y para 12 pedidos por año. Pero igual es el doble de costoso que hace un año. Quizás termine pidiendo igual pero cosas más baratas. Ojalá funcione mejor; con el Puerta a Puerta anterior se colapsaba el correo y tardaban hasta tres meses en llegar. A veces era preferible ir a Retiro”, concluye.

Los entes oficiales son optimistas: esperan que estas nuevas medidas aumenten el flujo de pedidos de 8.000 a 40.000 por día. Por ahora, el primer día parece haberse movido en la “franja baja” de la banda.