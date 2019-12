Problemas con las transferencias inmediatas: hay demoras con el CBU/CVU (qué pasó y cuánto hay que esperar)

Varios usuarios de la fintech Ualá, que ofrece tarjeta de crédito prepaga y billetera virtual, reclaman que las transferencias inmediatas -de CVU a CBU o viceversa- no llegan al "destino" sino que quedan en el limbo, porque tampoco aparece en el saldo del emisor.

Esto explica el usuario @FreDDy96Arg en la red social Reddit. que "un pequeño porcentaje de usuarios", tras una transferencia "no ha llegado al destino deseado, sino que ha quedado 'perdido' en el camino: no llego a donde quería ni esta en el saldo de la Ualá". Esto a pesar que la transferencia aparece generalmente como exitosa.

En el chat de ayuda de la plataforma piden esperar 96 horas para dar una respuesta pero hay usuarios que consiguieron respuesta mucho más rápido arrobando directamente al CEO de la compañía, Pierpaolo Barbieri, en Twitter, quien mantiene una presencia muy activa en la red social de los 280 caracteres.

Ese fue el caso de Alan Casana Vilca, que en diálogo virtual con este medio confirmo lo de las 96 horas que indican en el chat pero que Barbieri, vía Twitter, le aseguró que el problema estaría resuelto en no más de 24 horas y así sucedió. "Hago 2 o 3 transferencias por día y esta es la primera que falla. Dicen que tienen un error en menos del 1% de las transferencias. Parece que esta cayó en ese porcentaje, aunque dicen que son temas de los bancos originantes", cuenta Vilca, un usuario de Ualá que es docente de Matemática en la Universidad de Buenos Aires.

Este no es el único caso, hay varios usuarios que tuvieron problemas similares.

En tanto, fuentes del Banco Central indicaron que las transferencias tienen que ser instántaneas, algo que fue refrendado por personal cercano a la Cámara Compensadora Electrónica creada por la mayoría de los grandes bancos públicos y privados para implementar este nuevo sistema nacional de pagos.

Desde Ualá, a través de las redes y de sus foros (manejados por usuarios y no personal de la plataforma, indican que "en algunos casos" las transferencias "suelen demorar 72/96hs habiles en acreditarse". El motivo, según allí se indica, "es porque Banelco o RedlLnk retienen el dinero para hacer chequeos y por 'seguridad'".

Fuentes del sector que prefieren no ser identificadas le indicaron a este medio que el problema de Ualá es puntual y no sistémico y que ocurre en su mayoría en el horario de 0 a 7 de la mañana.

Desde Ualá indicaron que ellos fueron los primeros en implementar la interoperabilidad completa de CVU -que llegó con la comunicación “A” 6510 del BCRA-; es decir, entre cuentas bancarias y cuentas de entidades no bancarias, con muy buenos resultados. Es decir, permite que una persona que es titular de una cuenta en una fintech pueda enviar/recibir fondos hacia/desde un CBU. También permite la interacción entre cuentas virtuales de CVU a CVU.



"Los ratios de incidencias, de un total de 10.000 operaciones por día, están dentro de los parámetros normales", dicen sobre los inconvenientes reportados. "Todavía el sistema financiero no está preparado por completo para operar con CVU y algunas entidades no tienen todos sus aplicativos disponibles para hacerlo", aclaran a continuación.



"Eso ocurre, por ejemplo, en las transferencias por cajeros automáticos y en algunas transferencias realizadas entre las 0 y las 6 horas. En cualquiera de estos casos, si se observan fallas, en cuanto el usuario realiza el reclamo, se le reintegra el dinero por completo", cierran.

La cuestión del reintegro tiene que ver con que hay cajeros automáticos que permiten la transferencia a cuentas con CVU pero en realidad no funcionan correctamente. De hecho, Ualá le recomienda a los usuarios no utilizar esta opción.

La empresa liderada por Pierpaolo Barbieri anunció el mes pasado que completó una ronda de inversión (Serie C) de US$ 150 millones. La ronda fue liderada por Tencent, empresa dueña de WeChat, la plataforma social y de comunicación más grande de China, y SoftBank Innovation Fund, el fondo de tecnología centrado exclusivamente en el mercado latinoamericano.

Qué es el CVU

El Banco Central había creado el CVU, la Clave Virtual Uniforme, en 2018, con el objetivo de habilitar la interoperabilidad entre cuentas bancarias y virtuales. A la vez, esta herramienta permite la interacción entre cuentas virtuales.

En mayo pasado, el organismo lanzó una serie de medidas adicionales. Entre ellas, obligó a los bancos a disponibilizar las transferencias desde cuentas bancarias a billeteras a través de homebanking o aplicación móvil.

Además, les ordenó a las entidades que realizar la transferencia a un CVU tenga la misma cantidad de pasos que hacerla hacia un CBU.

En agosto entro en funcionamiento la posibilidad de realizar transferencias entre billeteras o entre billeteras y cuentas bancarias.

