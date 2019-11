Por qué una pyme necesita "tirarse a la pileta" y pasar a la nube

El almacenamiento en la nube, del inglés cloud storage, es un modelo de datos basado en redes de computadoras, donde los datos están alojados en espacios de almacenamiento virtualizados, por lo general aportados por terceros. Los usuarios que requieren estos servicios compran, alquilan o contratan la capacidad de almacenamiento necesaria. En los últimos años, se duplicó la cantidad de pymes que usan la nube informática en la Argentina. Según datos de la consultora Kantar MillwardBrown, también cambió la forma de uso: ya no es solo una herramienta de productividad y almacenamiento, sino que muchas empresas empiezan a usarla para procesar datos de negocio.

Sin embargo, el ritmo de adopción entre las pymes argentinas es más lento que lo recomendado, teniendo en cuenta las ventajas que tiene un entorno cloud por sobre los servidores on premise. Alrededor de este tema debatieron Eduardo Castro, gerente de IT de Diffupar y Jorge Civano, director de Tecnología y Procesos de Paraná Seguros; junto a Luciano Martinez, Solution Cloud Architect de Huawei, y Federico Bassa, gerente de Ventas Corporativas y Data Center de Gigared; durante un desayuno organizado por El Cronista.

En primer lugar, lo que hay que hacer es segmentar a las empresas para ofrecerle el producto más afín a sus necesidades. Dentro de esa evangelización, la cuestión de la reducción de costos que trae aparejada la adopción de la nube es fundamental. En este sentido, "hay que entender la dinámica de costos de una economía de escala que permite que proveedores como Gigared (de la mano de Huawei) ofrezcan a las empresas pymes un servicio flexible para que estas no se aten a inversiones de u$s 200.000 o u$s 300.000 en un contexto en el que es difícil saber ciencia cierta el tiempo de retorno", planteó Bassa.

"Hoy proveedores como Gigared y Huawei pueden ofrecerle un servicio flexible a las pymes", dijo Bassa

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las empresas pequeñas y medianas, que son la mayoría en la Argentina, todo lo que tiene que ver con la tecnología está recién moviéndose, según Eduardo Castro, gerente de IT de Diffupar, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de fragancias de capitales 100% argentinos. Una de las barreras que tenemos las pymes es que al no haber un departamento de tecnología, en general el dueño de la empresa es el que toma las decisiones pero no siempre tiene la educación y eso es uno de los mayores motivos por lo que cuesta transitar esto de que el mercado crezca en el entorno cloud", explicó.

Castro recalcó la necesidad que tienen las pymes de recibir un trato cercano y personalizado para no sentir la diferencia con las grandes. Justamente, Martínez coincidió con la importancia de centrarse en el cliente y lo relacionó con la democratización que permite el cloud. "Hoy, tanto una pyme o una startup, pueden competir en igualdad de condiciones con una gran empresa, porque el hardware o data center en la que están paradas es el mismo que usa la gran empresa", reflexionó.

Un buen ejemplo que se planteó durante el desayuno es el de Uber, que decidió tener servidores propios en lugar de ir a la nube para así pasarlo a Capex y aumentar su cotización bursátil en lugar de pasarlo como opex y experimentar con poco dinero sin hacer una gran inversión. "No hay que tener capital parado sino desarrollar las ideas productivas que uno tiene con poco capital o alquilando recursos de la nube", señaló Martínez.

"No hay que tener capital parado sino desarrollar las ideas productivas alquilando recursos", planteó Martínez

Ventajas y diferenciales

Durante el transcurso del desayuno, surgieron una serie puntos -nombrados por todos los participantes-, sobre las ventajas y los diferenciales que otorga disponer una estrategia cloud para la pequeña o mediana compañía. En primer lugar, la flexibilidad para los empleados porque permite trabajar desde la casa o, en cualquier caso, fuera de las oficinas de la empresa y darles así un mayor grado de independencia; y aquí corresponde sumar las herramientas de colaboración que incluyen los entornos cloud. "Sacar el servidor del correo de la oficina y llevarlo a la nube con Office 365 fue un proceso que me sirvió para ganar terreno con los directivos y al final llevar todo allí", reveló Civano.

Por supuesto, en segunda instancia, hay que mencionar el ahorro que supone utilizar la infraestructura en la nube: no hay que disponer de servidores físico en la empresa y, por ende, se ahorra en electricidad y equipos de refrigeración y, claro, en mantenimiento, que queda del lado del proveedor. En tercera posición está la posibilidad de tener backups online, lo que significa que en caso de cualquier incidente los tiempos de recuperación se reducen. "En las pymes, lo colaborativo palidece ante la reducción de costos", admitió Castro.

En relación con la flexibilidad y los costos, Jorge Civano recomienda "convivir" con nubes distintas y "no quedarse con una sola" porque eso ayuda a "crear distintos ambientes con agilidad y rapidez". Paraná seguros está en una segunda etapa de su transformación digital interna y ya comenzó a desarrollar su propio software de la mano de partners. "Tercerizo todo lo que puedo tercerizar porque siempre un proveedor dedicado va a saber mucho más que yo", analizó.

"En las pymes, lo colaborativo siempre queda rezagado frente a la reducción de costos", expresó Castro.

Sobre los ahorros, Martínez puntualiza que antes "solo las grandes empresas podían darse el lujo de invertir en un data center propio" por todas las cuestiones técnicas y de infraestructura que implicaba como la regulación de electricidad estabilizada, los generadores de backup y los sistemas de antiincendio". Ahora, cualquier empresa pequeña tiene la posibilidad de contratar una nube Tier 3 como la de Huawei que por u$s 50 al mes "permite tener un servidor en la misma infraestructura que lo tiene una gran corporación como Mercado Libre", cuenta el representante de Huawei en la Argentina, gigante telco de origen chino y socio de Gigared en todo lo que es cloud.