Por qué los millennials son la clave del boom del e-commerce para niños

Y un día los millennials comenzaron a reproducirse. Cuenta la historia que así nació el e-commerce para niños y bebés, en el marco de una tendencia que se encuentra en plena explosión y que incluye desde productos ineludibles en la primera infancia, como los pañales, las cremas y los chupetes, hasta plataformas formativas que, mediante juegos y otros estímulos, colaboran con los padres en el aprendizaje de sus niños con el inglés.

"Tienen entre 30 y 40 años, viven conectados y organizan buena parte de sus vidas con el móvil, en jornadas impredecibles y cambiantes, que pueden encontrarlos, a medianoche, ante la alternativa de hacer una cola en una farmacia de turno, porque el nene perdió el chupete y no dormirá hasta succionar ávidamente el nuevo, o hacer clic en un ícono, para pedir uno desde el teléfono, con delivery incluído."

Charles Carette, cofundador y CEO de Bambox (Baby and Mum Box), un e-commerce bálsamo para papás al borde un ataque de primer hijo, describe así, ante IT, el perfil de padres y madres que forjaron la necesidad de incorporar en forma especializada al mundo del comercio electrónico los productos para niños y bebés.

Carette no describe a sus clientes con el diario del lunes, sino que el target fue, precisamente, el inspirador de la idea que tuvo con sus amigos y luego socios en la startup, Rémi Beaufils (co-fundador y CTO) y Timothée Jauffret (cofundador y COO), todos franceses como él, a quienes conoció en la Argentina al coincidir en viajes de trabajo.

Se veían en reuniones de expatriados. En esos ambientes prestaron oídos a las desventuras de sus amigos papás primerizos, plagadas de relatos sobre los dramas que tienen para organizarse y hacer las compras, a buen precio y rápido, de lo que necesitan para atender a los bebes en horarios muchas veces insólitos.

“Una familia con bebés vive una revolución. No sólo cambia la dinámica familiar en lo referente a tiempos y responsabilidades, sino también la forma en que deben administrar su presupuesto. Uno de los principales rubros que tienen que incorporar son los pañales, y los padres buscan como sea nuevas alternativas a la ya conocida compra en el hipermercado. Uno de los ganadores de esta dinámica es el mercado online de categorías relacionadas con el cuidado del bebé. Esto se nota claramente en las tendencias de la industria de consumo masivo, donde la categoría gana importancia para los hogares que compran online", asegura a Infotechnology.com Leo Lijtmaer, cofundador de BeOn, compañía especializada en e-commerce para la industria de consumo masivo.

Lijtmaer maneja cifras que indican que los hogares que tienen bebés con pañales destinan 10% de su presupuesto total a esta categoría. "Su incidencia en la canasta es muy grande", afirma.

De acuerdo a un estudio reciente de AC Nielsen, la categoría de pañales para bebés es la tercera más vendida en plataformas de e-commerce de supermercados de la Argentina, sobre un total de 215 categorías de consumo masivo relevadas, y sólo por detrás de gaseosas y cervezas. "Esto es aún más impactante si se tiene en cuenta que sólo un 20% de los hogares en Argentina tienen bebés en edad de utilizar pañales. Este mismo fenómeno se observa en el peso que las ventas online llegan a tener para los fabricantes de marcas de pañales líderes, que puede alcanzar cerca del 7% del total de las ventas, cuando en general para el resto de las categorías de consumo masivo no superan el 1% del total de ventas en el mercado", aporta el cofundador de BeOn.



Victoria Blazevic hace poco fue mamá y es la responsable de prensa de Tienda Nube, una plataforma que ofrece soluciones de e-commerce para toda América Latina. “Hay madres que tienen sus propios negocios o tiendas que surgen a raíz de ser madres y descubrir que hay necesidades que aún no están bien cubiertas, como indumentaria o accesorios para madres y bebés. Lógicamente, también son muchas las madres que consumen dichos productos y encuentran en los e- commerce un gran aliado para resolver de forma ágil y rápida, sin siquiera tener que salir de su casa, algo que para una madre reciente puede resultar muy desafiante”, le dice a este medio. Y agrega: “La madre moderna hoy busca mantener su estilo, comprar por Internet y adaptar la maternidad a su vida cotidiana, y no que sea a la inversa”.

“Estos padres, son la primera generación que creció con Internet. Si bien no son los verdaderos nativos digitales que desde que nacieron tuvieron un dispositivo en sus manos, como es a partir de la generación Z, los millennials, sobre todos los más chicos dentro de la franja que los integran, crecieron con la tecnología. Entonces, tienen una naturalidad que no tiene ni tuvo la generación X y por supuesto los mayores. Internet está totalmente integrada a sus vidas, desde su niñez o adolescencia, y desde ese entonces es que empezaron a no distinguir el on y el off. Son quienes siempre, durante las 24 horas, pueden estar conectados con sus amigos, a diferencia de otras generaciones que lo hacen sólo un rato, y dividen su tiempo con otras actividades. Así es como Internet es parte de su vida cotidiana al haber crecido con él y con dispositivos con la convergencia de múltiples funciones, siendo muy chicos", refuerza Mariela Mociulsky, directora de Trendsity, investigadora de tendencias, innovación y coolhunting en América latina.

Mociulsky observa que “los millennials son los que más se tientan con productos para sus hijos o bebés porque todo es una novedad. Es una categoría que es muy tentadora para ellos: indumentaria, juguetes, todo aquello que estimula la imaginación o creatividad, porque hoy también hay mucha preocupación por criar hijos con autoestima fuerte, con gran capacidad de adaptación, que sean flexibles, porque no se sabe cómo será el futuro. En cuanto a prendas, se prefiere la comodidad, no una moda estandarizada".

Los millennials se nutren principalmente de las redes sociales y de los sitios que permiten realizar la comparativa de las características del producto a comprar. Por eso la directora de Trendsity asegura que "comparan todo a través de Internet y distintas plataformas de venta: precios, funcionalidades, entre otras cosas".

Algunos ejemplos de "tiendas Nube" son demostrativos de la tendencia creciente en el consumo de productos de maternidad a través del e- commerce. Para citar algunos se pueden mencionar a

www.danicimma.mitiendanube.com (Almohadones de lactancia), www.bodunderwear.com.ar (Ropa interior para mamás), www.veramama.com.ar/ (Ropa linda y práctica de lactancia), www.nanayshop.com.ar/ (Accesorios prácticos para mamás y bebés), www.seeds.mitiendanube.com/ (Ropa para embarazadas).

Mundo Bambox

"Bienvenido al servicio más cómodo de Argentina para la compra de productos para tu bebé!", se presenta Bambox, que fue puesto en pie en septiembre de 2017 y cuenta con 300 clientes y un estimado de facturación para 2018 de $5 millones.

El blog de ayuda de Bambox es un oráculo, lleno de tutoriales sobre cosas que van de "Cómo elegir la silla del auto para tu bebé?" a "¿Cómo decorar un cuarto de bebé?", o desde "¿Cuántos pañales usa un bebé por día?" hasta respuestas para existenciales preguntas como "Oleo calcáreo: ¿qué es y para qué sirve?".

Carette, que al igual que sus socios aún no tiene hijos, se entrega y reconoce ante IT que los títulos de los videos son encantadores, pero se enfoca también en otro aspecto: "La mayoría de las compras online de productos para bebés se realizan a partir de las 22 horas y el día preferido para hacer los pedidos es el domingo. Esto obliga a replantear los servicios de atención al cliente millennial: a los canales convencionales como el teléfono o el correo electrónico, se suman cada vez más las redes sociales".

¿Cómo funciona Bambox? En blog especializados lo describen así: "Hay dos formas de usar el servicio: a través de una suscripción mensual, en la que envían mes a mes los productos elegidos, o por pedidos individuales. En ambos casos el envío es gratuito dentro de CABA cuando el pedido supera cierto valor, y la suscripción se puede pausar o cancelar en cualquier momento". Y señalan como ventajas que las cajas no están pre-armadas, así que todo se puede elegir y personalizar. Otra perlita que ofrece el servicio es que Bambox ofrece cambiar los paquetes cerrados de pañales que ya le quedaron chicos al bebé, por otros del talle correcto, entre otras cosas.

Bambox recibió este año una inversión de los creadores del sitio de ecommerce Alamaula, que piensan usar para sumar clientes. Aspiran, como resultado de las próximas rondas, a tener más fondos para proyectarse al interior.

Tendencia mundial

El boom del e-commerce para bebés es una tendencia mundial. Según datos de la Asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España (IAB Spain), los productos para bebés suponen el 2,7 % de las compras online. En ese marco, el 17 % de las compras en Internet están destinadas a los hijos.

En México, por ejemplo, datos de Netrica, que se dedica a monitorear el comportamiento digital en el sector e-commerce, permitieron detectar el aumento, dentro del comercio electrónico, de la categoría "Niños y Bebés", en todos los dispositivos, donde el promedio mensual de visitas subió de 0.4 a 0.6 millones de visitas, y de 0.7 a 1.0 en porcentaje de alcance.

En el listado de 26 unicornios globales que elabora CB Insights, aparecen ya dos plataformas para compras de productos de bebé, con una valoración de u$s 1.000 millones cada una. Se trata de BeiBei, de China, que tiene más de 10 millones de usuarios registrados y de Mia.com, también de China, que funciona desde 2015 y lidera el mercado.

En la Argentina, por ejemplo, se espera que para estas fiestas, hasta reyes, explote la categoría de “niño, bebé, jugueterías”, por referencia a las anteriores jornadas de Cybercompras donde los viajes, pasajes y paquetes hoteleros se llevaron la parte del león.

Pero hay datos anticipatorios que son auspiciosos: un reporte que hizo MercadoLibre del último Black Friday destacó que “una de las categorías que más está creciendo es Nutrición Infantil, Pañales y Artículos de Tocador para bebés con un aumento del 360% en ventas". De hecho, en el ranking de compras por minuto que surge del mismo reporte se tiene que "artículos de bebé" logró colarse con 4 por minuto, adelante de neumáticos (2 por minuto); celulares: (2 por minuto) y notebooks (1 por minuto)

"Si bien existen múltiples motivos que explican este fenómeno, hay tres que sobresalen. Por un lado la importancia que cobra la simplicidad y conveniencia para una familia con bebés, que puede comprar y recibir sus productos sin tener que visitar un punto de venta, recorrer una larga góndola ni hacer enormes filas (muchas veces con su bebé). Por otro lado la facilidad que las compras online brindan para comparar precios y seleccionar la opción más conveniente con solo un clic en una categoría muy importante dentro del ticket de compra. Por último, comprar online ayuda a eliminar la pesadilla de muchos padres: no encontrar el pañal o talle exacto para su bebé. Para una categoría tan sensible, la frustración de no encontrar el talle que se busca es enorme y abre paso a que las familias hagan su investigación en distintas plataformas online, elijan y compren rápidamente… incluso desde sus smartphones”, explica Lijtmaer.



Y love you baby

Unos 500 millones de niños menores de 8 años estarán aprendiendo inglés para 2020, coinciden estudios de mercado recientes. Ese número impactante debería ser suficiente para entender una de las claves de despegue de las plataformas de aprendizaje de ese idioma. Pero hay que tener en cuenta otro dato: está científicamente comprobado que los primeros cuatro años de vida son en los que más capacidad de absorber información y aprender tiene una persona.

Todo eso se entrecruza con otro vector: en una encuesta realizada en la Argentina por Lingokids, el servicio de aprendizaje de inglés certificado por Oxford University Press, surgió que el 86% de los padres y madres considera “muy importante para su futuro” que sus hijos/as sepan inglés.

Lingokids, que desembarcó en la Argentina el año pasado pero que está en 180 países, es un servicio de aprendizaje de inglés cuyo objetivo es proporcionar a los niños de 2 a 8 años una metodología innovadora para aprender inglés mediante actividades, vídeos, juegos y canciones que se adaptan al nivel de conocimientos de cada usuario y que permiten disfrutar de una experiencia didáctica divertida y personalizada.

Y es un ejemplo, acotado en este caso al inglés, de entre los más exitosos de una tendencia que se asimila a del e-commerce de bebes, pero como en una nueva fase. Es la tendencia de las Aplicaciones Móviles Educativas para Niños.

¿Sobre qué bases se asienta? Una bastante significativa: la tendencia creciente entre los niños a estar conectados con dispositivos móviles, que en este caso podía ser aprovechada en favor de su educación, mediante técnicas creativas y estimulantes.

En la Argentina, Lingokids cerró una ronda de financiación liderada por el fondo alemán de capital riesgo HV Holtzbrinck Ventures por u$s 7,3 millones.

La plataforma cuenta con más de 7 millones de familias registradas, lo que representa un crecimiento interanual del 300% desde su lanzamiento en 2016. “Existe un creciente interés en el aprendizaje del inglés en la primera infancia: desde Lingokids queremos seguir mejorando para satisfacer esta demanda y facilitar la alfabetización en inglés a nivel mundial mediante contenidos educativos de alta calidad y a un precio asequible”, aseguró Cristóbal Viedma, CEO y cofundador de la compañía.

“El factor clave de la rápida adquisición de vocabulario en los niños es la diversión, ya que los preescolares no tienen la impresión ni la carga de estar estudiando o recibiendo más material. Los vídeos y los juegos interactivos, además de ser un medio de aprendizaje entretenido incrementan enormemente la capacidad de atención de los niños, aportándoles motivación y efectividad en el aprendizaje de vocabulario gracias a la participación en la interacción con la palabra”, agregó.

La tendencia de las aplicaciones educativas para niños expande y lleva a otro nivel el fenómeno que describe el e-commerce para niños. Pero se asienta sobre las mismas bases generacionales y culturales. Esto porque, como otro aporte de los millennials, aleja a la tecnología del prejuicio de que los gadgets vaciarán el cerebro de los peques, un dato que inversores tienen ante si para convertirlo en nuevas iniciativas y contar más unicornios en los sueños de los emprendedores.

LV LEONARDO VILLAFAÑE