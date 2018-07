Por qué "el hombre más rico del mundo" le debe su fortuna a la inflación

Ahora Jeff Bezos es el ser humano más rico de la historia moderna, ya que su fortuna neta llegó a los US$ 150 mil millones, de acuerdo al índice de millonarios dado a conocer por Bloomberg. Con esta cifra, supera en US$ 55 mil millones a Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft que hoy ocupa el segundo lugar.

Bezos ha llegado a donde está gracias a la inflación: Gates alcanzó los US$ 100 mil millones en 1999, en el pico de las puntocom; eso hoy sería US$ 149 mil millones, cuando se ajusta por inflación (de los los Estados Unidos). Esa inflación hace, a su vez, que Bezos haya llegado donde está y que hoy el CEO y creador de Amazon sea la persona más rica del planeta Tierra desde, al menos, 1982, cuando Forbes publicó su primer ranking de riqueza.

El líder del e-commerce global, y dueño de The Washington Post, alcanzó esta marca esta semana, cuando dio comienzo el Prime Day de Amazon, que durante 36 horas venderá productos con importantes rebajas. Al día de ayer, el precio por acción de la empresa era de US$ 1.875, lo que ponía la fortuna de Bezos en exactamente US$ 150,8 mil millones.

La fortuna de Bezos creció US$ 52 mil millones durante 2018, más que la riqueza total de la persona más acaudalada de Asia, Mukesh Ambani. Los miles de millones del CEO de Amazon, de hecho, están cercanos a superar los US$ 151,1 mil millones de toda la familia Walton, el clan más rico del mundo y descendientes de los cofundadores de la cadena de retail Walmart. “Cuesta ponerlo en perspectiva, es un número demasiado grande”, indicó Michael Cole, director general de Cresset Family Office, una consultora de inversiones familiares.

Detrás de Bezos aparece Gates, con US$ 95,5 mil millones. De hecho, el cofundador de Microsoft tendría una fortuna de US$ 150 mil millones si no hubiera donado activos, en general a la entidad benéfica creada por él, la Fundación Bill y Melinda Gates, por US$ 700 millones en acciones de Microsoft y US$ 2,9 mil millones en efectivo desde 1996. La fortuna de Warren Buffett, en tanto, alcanza los US$ 83 mil millones.

Un informe de la Reserva Federal estadounidense de 2016 concluyó que el 1% de las familias de aquel país controlaban el 38,6% de la riqueza de los Estados Unidos. Mientras tanto, la consultora Oxfam International publicó el año pasado que más del 80% de las ganancias globales fueron a parar al 1% de la población del planeta.