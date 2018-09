Por qué el creador de WhatsApp gana US$ 450 M por trabajar un solo día al mes

Jan Koum, uno de los fundadores de WhatsApp junto a Brian Acton, logró un rentable acuerdo para hacerse con la rentabilidad de sus acciones.

El empresario, que junto con su socio le vendió su empresa a Facebook en 2014 por US$ 19.000 millones, anunció el pasado abril que dejará la compañía. Sin embargo, por el momento se ha presentado una vez al mes en las oficinas que la red social tiene en Menlo Park, California. ¿Por qué lo hace? Para cobrar US$ 450 millones en beneficios por sus acciones, de acuerdo a The Wall Street Journal.

Esta práctica se conoce en el mundo corporativo como “rest and vest”, cuya traducción aproximada es “descansar y tomar ganancias”. Lo que tiene que hacer Koum es hacer un trabajo simbólico para cobrar el monto final de los dividendos de sus acciones. Entonces, el mencionado empresario y desarrollador tendrá que visitar las oficinas de Facebook hasta el mes de noviembre, compañía de la que sigue figurando como empleado.

Por el momento, el cofundador del servicio de mensajería vendió US$ 7.100 millones en acciones de Facebook, parte de las 20 millones de títulos restringidos que recibió al momento de la venta.

Si bien Koum dijo que abandonaba la empresa para dedicarse a otras cuestiones, hay quienes dicen que lo hace por sentirse incomodo por todo lo relacionado con la forma en que Facebook trata los datos de sus usuarios y que explotó con el caso de Cambridge Analytica.

Razones para una estrategia

La estrategia de "rest and vest" es típica en Silicon Valley y puede darse por una variedad de razones. Puede ser porque la persona ha decidido dejar su empleo pero mantiene su sueldo por un tiempo mientras entrena a otro equipo, como le sucedió al programador Manny Medina, hoy CEO de la startup Outreach.

Microsoft, por su parte, en su sección de Investigación, tiene por costumbre tomar personal destacado en algún área como inteligencia artificial o lenguaje natural y permitirles seguir ejerciendo, además, como profesores en alguna universidad de alto impacto.

De hecho, en la serie Silicon Valley, uno de los personajes -Nelson Bighetti (Josh Brener)- obtiene un trato de este tipo en la ficcional startup Hooli y se pasa todo el día con otros ingenieros sin hacer nada en la terraza de la compañía.