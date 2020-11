Por qué el "Impuesto MercadoPago" preocupa tanto a las fintech como a los bancos

MercadoPago comenzó a retenerle a sus clientes el impuesto al cheque para las transferencias que se realicen desde la billetera hacia otras cuentas bancarias. Esto no sólo generó ruido entre los usuarios, sino que encendió las alertas en el sistema financiero.

La fintech de Galperín anunció el miércoles pasado el lanzamiento de una nueva funcionalidad que le permitirá a sus usuarios enviar y recibir dinero desde la billetera hacia cualquier cuenta bancaria, un viejo reclamo tanto de sus clientes como de sus competidores. Pero con una salvedad: "Las transferencias desde MercadoPago a cuentas bancarias (CBU) de terceros están alcanzadas por el Impuesto a los Débitos y Créditos. En cambio, las transferencias hacia cuentas bancarias de la misma titularidad están exentas", explicaron en un comunicado.

Como la misma empresa se encargó de aclarar: no se trata de un nuevo impuesto por parte de AFIP, sino de la aplicación de la normativa del Impuesto a débitos y créditos bancarios. Pero es una lectura de la ley que las otras billeteras aún no habían hecho.

Las cuentas de las billeteras no bancarias están vinculadas a una Clave Virtual Uniforme (CVU). Su creación, en 2018, apuntaba a aumentar la inclusión financiera, igualando el uso de las CBU de los bancos. Para estimular su uso y, permitir que el dinero que circulaba en forma "cerrada" en cada una de las billeteras, éstas estaban eximidas del pago de impuestos.

"MercadoPago se cortó solo", dijo a este medio el CEO de otra billetera. "Ahora las fintech estamos ante la encrucijada de consultarle a la AFIP si deberíamos haberlo cobrado desde el inicio, a riesgo de que "nos rete", o retenerlo compulsivamente, aunque para nosotros no quede claro si hay que hacerlo", añadió.

Luego de una acalorada reunión el viernes pasado, la Cámara Argentina de Fintech decidió pedir una reunión en AFIP, para que les explique cómo proceder. Sin embargo, esta aún no tiene fecha. "No hay consenso entre las empresas. Algunos quieren consultar si deberíamos cobrarlo, mientras que otros temen por las sanciones de no haberlo hecho", reconoció otro player.

Como esta medida en definitiva desalienta las transferencias hacia bancos, las billeteras le temen a "las represalias": "Los bancos van a hacer lobby para que todas las cuentas paguen por igual y eso va a afectar negativamente a toda la industria", expresó el mismo ejecutivo.

En los bancos ven la jugada de MercadoPago como una forma legal de blindar su negocio antes de la llegada de la interoperabilidad que estableció el BCRA con las transferencias 3.0 la semana pasada. "Aunque el discurso sea de apertura, decirle al usuario que va a tener que pagar un impuesto por enviar la plata de un café, por ejemplo, solo hace que se quiera quedar en el ecosistema de MercadoPago y eso no puede ser sano para el sistema", explicó el gerente de una entidad privada.

AP ANA CLARA PEDOTTI